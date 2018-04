Nuoto: Campionato Italiano Assoluto UnipolSai dal 10 Aprile a Riccione!

Grandissima attesa per l’imminente inizio dei Campionati Italiani Assoluti di Nuoto, previsti appunto dal 10 al 15 Aprile allo Stadio del Nuoto di Riccione, gare che oltre a assegnare gli usuali titoli indoor, formeranno la squadra nazionale che parteciperà ai prossimo campionati europei che si terranno a Glasgow dal 3 al 9 agosto.

Il programma

Batterie al mattino e finali il pomeriggio, trasmesse in streaming e in tv da RaiSport. Martedi 10 e mercoledì 11 diretta su RaiSport HD delle battere alle 10.00, diretta streaming e differita tv su RaiSport HD delle finali (inizio gare 17.30); giovedi 11, venerdì 12 e sabato 13 diretta alle 10.00 e 17.30 su RaiSport HD e in streaming.

La finale del campionato nazionale a squadre di serie A1 e A2 è in programma domenica 15 aprile. Gare a serie (mattino alle 10 e pomeriggio alle 16) in differita su RaiSport HD.

Le squadre finaliste sono:

Serie A1 F

CIRCLO CANOTTIERI ANIENE

TEAM VENETO

NUOTO CLUB AZZURRA

TEAM INSUBRIKA

TEAM LOMBARDIA

NUOTO LIVORNO

IMOLANUOTO

SERGIO DE GREGORIO

Serie A2 F

CIRCOLO NUOTO UISP BOLOGNA

RARI NANTES TORINO

GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO ROMA

ANDREA DORIA

GESTISPORT COOP

DE AKKER TEAM

CENTRO NUOTO TORINO

UNICUSANO AURELIA NUOTO

Serie A1 M

CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE

CENTRO NUOTO TORINO

IMOLANUOTO

CIRCOLO NUOTO UISP BOLOGNA

DE AKKER TEAM

TEAM LOMBARDIA

AMICI NUOTO VV.F. MODENA

FLORENTIA NUOTO CLUB

Serie A2 M

OLYMPIC NUOTO NAPOLI

UNICUSANO AURELIA NUOTO

NUOTO LIVORNO

NUOTATORI TRENTINI

GESTISPORT COOP

TIRO A VOLO NUOTO

NUOTATORI MILANESI

NUOTATORI PISTOIESI

I numeri di questa edizione

691 gli atleti iscritti, 364 uomini e 327 donne, 172 le società partecipanti, 1588 le presenze gare e 89 le staffette.