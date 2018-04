Pallanuoto: saturday show a Messina

Sabato 14 aprile, la città di Messina, ospita tra le più importanti partite delle maggiori serie di questo campionato.

Si comincia alle ore 13.00 presso la piscina della cittadella universitaria che vede scendere in campo, per la dodicesima giornata di campionato, la serie B maschile, con la squadra padrona di casa, CUS UNIME (prima classificata nel campionato con 30 punti, a +8 punti dalla seconda, l’Etna Waterpolo, ndr) contro la squadra siracusana, l’A.S.D CIRCOLO CANOTTIERI 7 SCOGLI, che quest’anno, è ancora ferma all’ultimo posto della classifica con 0 punti. Partita quindi tra capolista e ultima classificata, che non lascia presagire nulla di buono per la squadra ospite, battuta infatti dalla squadra messinese per 23 a 2.

Continua poi, alle ore 15.00, il saturday show con la 21esima giornata della massima serie maschile, svoltasi a Messina per motivi tecnici, che vede scendere in campo, capitanata dal messinese Massimo Giacoppo (vice campione olimpico a Londra 2012, ndr), la squadra siracusana A.S.D CIRCOLO CANOTTIERI ORTIGIA, contro i campioni italiani in carica della squadra ligure S.S.D. PRO RECCO. La partita vede affrontarsi con caparbietà le due squadre per i primi due quarti di gioco, che finisce 3 a 5 per gli ospiti. La ripresa continua a favore dei campioni in carica che allungano il distacco dalla siciliana, concludendo infine con il risultato di 4 a 11, portandosi a casa quest’altra vittoria.

Ortigia che esce comunque soddisfatta dal campo, come infatti dimostrano le parole del capitano: “Un’emozione giocare qui a Messina – ha detto Massimo Giacoppo – Credo che la società abbia risposto alla grande insieme a tutti i tifosi che sono stati vicini a tutti noi. Una bella partita contro una squadra di grandissimo livello.”

Allo stesso orario della serie A maschile, presso l’impianto “Cappuccini” di Messina inizia la partita della 15esima giornata di campionato serie A1 femminile, che vede schierarsi l’A.S.D. WATERPOLO MESSINA contro l’A.S.D. COSENZA PALLANUOTO. Partita che finisce con la sconfitta delle padrone di casa, con il risultato di 3 a 6, restando ferme a soli 3 punti nella classifica.