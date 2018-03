SuperLega Volley: Revivre Milano – Excellence Latina 2-3

La Revivre Milano di coach Giani chiude con una sconfitta per 2-3 contro Taiwan Excellence Latina davanti al pubblico amico la regular season del campionato di Superlega UnipolSai pur mantenendo il sesto posto in classifica. La Revivre sotto di due set (30-32 e 18-25) rientra in gioco aggiudicandosi terzo e quarto set (25-16 e 25-22) e allungando la gara al tie-break che la vede capitolare per 10-15.

Il primo set dopo il minuto di silenzio per la scomparsa del Capitano della Fiorentina Davide Astori, si gioca punto a punto anche se sono i ragazzi di Giani a condurre sino al 24-21 quando coach Di Pinto ferma il gioco per il time out discrezionale. Al rientro il muro di Gitto e l’invasione di Cebulj fanno 24-24 cui segue una serie di palle set annullate fino al definitivo 30-32. Il secondo set vede la Revivre subito sotto 1-3 con ace di Le Goff e muro di Gitto cui seguono una serie di errori da parte di Piani e compagni che fanno si che Latina resti al comando nonostante Giani cerchi di ricorrere ai ripari inserendo Galassi per Averill e Schott per Cebulj. Sostituzioni che non danno l’esito sperato visto che il set si chiude 18-25. Nel terzo set Milano da subito fa capire che non ci sta e con Klinkenberg, Cebulj ed Aziz rientrato in partita fa dapprima 12-8 per poi allungare 20-10 con Cebulj e chiudere con Klinkenberg 25-16. Il quarto set si snocciola fotocopia del primo con le due squadre che giocano punto a punto fino al 23-22 di Aziz. Sul 24-22 Di Pinto fa uso del tempo discrezionale che però non torna a suo favore come nel primo set. Al rientro Klinkenberg chiude 25-22. Nel quinto set Latina parte bene e con il muro di Savani fa 2-4. Cebulj mura il 5-5 ma errori al servizio ed in attacco 6-9 e tempo Giani cui risponde Savani con l’ace del 6-11 preludio della capitolazione dei ragazzi di Giani per 10-15.

Revivre Milano-Taiwan Excellence Latina 2-3 (30-32, 18-25, 25-16, 25-22, 10-15)

Revivre Milano: Sbertoli 1, Klinkenberg 20, Averill 7, Abdel Aziz 19, Cebulj 15, Piano 7, Fanuli (L), Tondo, Perez 1, Galassi 2, Schott, Preti n.e. Piccinelli(L). All. Giani.

Taiwan Excellence Latina: Le Goff 5, Sottile 5, Ishikawa 21, Rossi 2, Starovic 18, Savani 20, E.Shoji (L), Gitto 8, De Angelis (L), Corteggiani n.e. Huang n.e. Maruotti n.e. Kovac n.e. All.Di Pinto.

Revivre Milano: battute vincenti 4,muri 13.Taiwan Excellence Latina: battute vincenti 8, muri 14.

MVP mese di Febbraio Cebulj. MVP della serata Starovic.

Arbitri: Puecher-Rapisarda.