Mercato volley femminile A1, grande colpo di mercato della Pomì Casalmaggiore

Gran colpo di mercato per la Pomì Casalmaggiore che ha ufficializzato l’acquisto della stella cubana Kenia Carcaces. Importante , visto il bagaglio di esperienza della giocatrice caraibica , l’apporto che arriverà alla squadra di coach Gaspari che dopo la delusione dello scorso campionato vuole tornare ai fasti del recente passato. In arrivo dal Volero Zurigo, squadra dalla quale si e’ svincolata, nel suo personale palmares c’e’ da ricordare la vittoria di cinque campionati cubani, 2 campionati svizzeri e due Coppe di Svizzera, un oro al Campionato Nordamericano , un argento al World Grand Prix .

Ecco le dichiarazioni del neoacquisto al quindicinale Sportfoglio e riportate dal sito della societa’ : ” Sono entusiasta di iniziare questa nuova esperienza a Casalmaggiore, da tempo volevo venire in Italia a giocare, convinta che il vostro campionato sia il più importante al Mondo per qualità dei Clubs e delle Atlete. Finalmente ora ci sono riuscita e sono sicura che ci divertiremo. Conosco diverse mie compagne di squadra per averle gia’ affrontate in competizioni internazionali o per la loro fama. Insieme faremo un grande gruppo e in campo ce la metteremo tutta per dare soddisfazioni agli sponsor e ai nostri tifosi. ”

Carcaces sara’ a disposizione di coach Gaspari a partire da lunedì 10 Settembre. Vestira’ la maglia numero 14.