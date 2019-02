Champions League pallavolo femminile, le partite di Scandicci e Novara

Scandicci e Novara hanno gia’ festeggiato la scorsa settimana l’accesso ai quarti di Champions League con una giornata di anticipo, la loro volonta’ naturalmente e’ quella di chiudere bene il girone andando a vincere l’ultima partita.

Le toscane nel Pool D saranno attese dalla trasferta contro le campionesse di Germania del SCC Palmberg Schwerin oggi martedì 26 Febbraio alle 19,00.

Vincere per le ragazze di coach Parisi sarebbe molto importante perché darebbe la possibilita’ di entrare tra le teste di serie.

Anche Novara, come Scandicci, ha gia’ staccato il pass per i quarti di finale ed e’ attesa nell’ultima partita del Pool C dall’incontro casalingo contro le francesi del RC Cannes sempre oggi martedì 26 Febbraio alle 20,30.

A questo impegno di Champions League le piemontesi arrivano dopo il brutto stop in campionato contro Monza che e’ costato il primato in classifica, primato in classifica nel Pool C blindato invece grazie alle cinque vittorie consecutive a punteggio pieno.

Due percorsi brillanti nella competizione europea quelli di Scandicci e Novara che a questo punto, una volta arrivate ai quarti, possono iniziare a sognare in grande.

Certamente maggiore l’esperienza delle piemontesi, ma le toscane dalla loro hanno l’entusiasmo di un gruppo che in Europa a vincere ci ha provato gusto, siamo certi che le ragazze di coach Parisi non si vogliono fermare.