Bella prova delle farfalle di Busto Arsizio che ieri sera, nell’anticipo della 9.a giornata di ritorno campionato pallavolo femminile serie A1, hanno vinto in maniera netta per 3-0 (25-18, 25-20, 25-18). l’incontro casalingo al Palayamamay contro Brescia.

Un successo molto importante perché l’obiettivo al momento delle ragazze di coach Mencarelli e’ quello di provare ad arrrivare al quarto posto nella griglia dei playoff scudetto.

Oggi ci sara’ una partita, Casalmaggiore-Monza, che decretera’ appunto chi per il momento occupera’ la quarta piazza.

Le farfalle di Busto Arsizio arrivavano a questo match casalingo galvanizzate dal successo nella semifinale di Cev Cup nella gara di andata in Ungheria.

Le possibilita’ per fare bene in campionato e in Europa ci sono tutte, arrivera’ ora un periodo di partite impegnative, i tifosi di Busto Arsizio sono pronti a sostenere le proprie beniamine.

Ecco le parole di coach Marco Mencarelli a fine partita: ” Abbiamo giocato molto bene, qualche ingenuita’ nella prima meta’ dei set ma poi bene. Brescia ha fatto cose belle, ma noi siamo stati più strutturati e organizzati, soprattutto nelle situazioni di gioco con il palleggiatore non con palla in mano. Ci aspetta un finale di campionato duro, anche perché dovremo gestire le energie e tenere viva tutta la squadra per arrivare in fondo anche in CEV.”