Volley, Nations League: Italia-Usa dove vedere il match oggi 7 giugno dalle ore 12.50

Oggi alle ore 13 all’Ufa Arena di Ufa, città situata in Russia, si sfideranno Italia-Usa, match valido per la quarta giornata della Nations League.

Italia-Usa, presentazione del match

La manifestazione è cominciata nello scorso weekend con gli uomini di Chicco Blengini che a Jiangmen (Cina) hanno affrontato Iran, Germania e Cina dove hanno ottenuto una sconfitta con i primi (3-1) e due vittorie con le ultime due entrambe per 3-0. Va detto che l’allenatore degli azzurri non potrà contare su Zaytsev, Juantorena, Lanza e Colaci ma al loro posto ha convocato per questa Nations League parecchi giocatori giovani che vuole provare per il prossimo futuro come Nelli, Caputo, Raffaelli e Lavia e che questi incontri serviranno per fare esperienza internazionale.

Gli Usa invece impegnati a Katowice (Polonia) sono usciti sconfitti nelle prime due gare contro Brasile (3-0) e Polonia (3-2), mentre hanno vinto l’ultima per 3-1 contro l’Australia. La classifica dopo tre giornate vede l’Italia al quarto posto insieme ad Argentina e Canada con sei punti, mentre gli statunitensi sono noni a quattro punti. Ricordiamo però che la Nazionale americana sarà organizzatrice delle Final Six e quindi anche se non arriverà tra le prime cinque sarà qualificata di diritto (se dovesse invece arrivare nelle Top Five, si qualificherebbe la sesta classificata).

Le altre due Nazionali di questo girone del secondo weekend, sono i padroni di casa della Russia e il Portogallo che sulla carta è la formazione più debole. Gli azzurri giocheranno sabato contro i portoghesi e domenica contro i russi.

Italia e Usa hanno disputato 83 incontri: sono 48 le vittorie degli azzurri e 35 quelle degli avversari.

Italia-Usa, dove vedere il match

Il match Italia-Usa quarta giornata di Nations League con inizio alle ore 13, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Canale Nove (canale 149 del decoder Sky e canale 9 del digitale terrestre), con collegamento a partire dalle ore 12.50.

Per chi non potrà guardare la diretta Eurosport 2 (canale 211 di Sky) trasmetterà il match in differita e in streaming su Eurosport Player alle ore 22-45.