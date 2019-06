Volleyball Nations League pallavolo femminile, l’Italia vince contro la Bulgaria nella prima tappa del quarto round di scena a Perugia.

E’arrivato un 3-0 ( 25-19, 25-21, 25-20) che consente alle ragazze del ct Davide Mazzanti di consolidare il secondo posto in classifica a quota 25 punti con otto vittorie.

Prosegue quindi spedito il percorso delle azzurre che vogliono centrare l’obiettivo delle Final Six di scena a Nanchino, atto conclusivo di questa Volleyball Nations League pallavolo femminile.

Nella partita di ieri contro la Bulgaria da segnalare i 19 punti di Indre Sorokaite, giocatrice che si e’ integrata benissimo nel gruppo delle “ragazze terribili” dando un grande contributo alla causa azzurra.

Positivi certamente in questa Volleyball Nations League pallavolo femminile i segnali di questa nazionale per il ct Davide Mazzanti che ha ritrovato lo spirito vincente che aveva accompagnato il gruppo nella conquista fantastica dell’argento mondiale dello scorso anno in Giappone.

Nella partita dell’Italia di oggi alle ore 20,00, secondo incontro di questa Volleyball Nations League pallavolo femminile le azzurre affronteranno la Corea Del Sud di Stefano Lavarini.

Partita nella partita quindi lo “scontro ” tra due degli allenatori più bravi in Italia.

La partita contro la Bulgaria non era certo delle più proibitive ma importante comunque e’ sempre mantenere il ritmo vittoria soprattutto se si vuole raggiungere l’obiettivo delle Final Six di questa Volleyball Nations League pallavolo femminile.

Importante per il gruppo azzurro soprattutto acquisire la consapevolezza di essere all’altezza delle squadre più forti al mondo, l’argento in Giappone ai mondiali dello scorso anno deve rafforzare questo concetto nella testa delle “ragazze terribili” che dovranno puntare a un brillante percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

In questo la Volleyball Nations League sicuramente potra’ aiutare, partite difficile contro le migliori squadre a livello internazionale sono il banco di prova per testare il livello di preparazione delle azzurre.

Grande attesa ancora per la partita di questa sera contro la Corea del Sud, il pubblico di Perugia in questa Volleyball Nations League pallavolo femminile e’ pronto a tifare le prorie beniamine.