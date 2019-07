Volley, Final Six Nations League: il calendario della fase finale al via oggi con Brasile-Polonia

Terminata la fase di qualificazione della Nations League di volley maschile, che purtroppo ha visto l’Italia di Gianlorenzo Blengini finire all’ottavo posto a causa delle ultime cinque sconfitte consecutive che sono state decisive nell’eliminazione dalle Final Six in programma da oggi al 14 luglio alla Credit Union 1 di Chicago, che decreteranno la Nazionale vincitrice della manifestazione.

Nella scorsa edizione della Nations League a trionfare è stata la Russia capace di sconfiggere in finale i padroni di casa della Francia con un netto 3-0. Terzi gli Usa che nella finalina hanno avuto la meglio sempre per 3-0 contro il Brasile.

Nations League, la classifica finale

1) Brasile 14 vittorie 39 punti

2) Iran 12 36 punti

3) Russia 12 34 punti (diff. set+20)

4) Francia 11 34 punti (+13)

5) Polonia 11 30 punti

6) Usa 9 28 punti

7) Argentina 8 26 punti

8) Italia 8 25 punti

9) Canada 8 23 punti

10) Giappone 7 19 punti

11) Serbia 6 17 punti

12)Bulgaria 5 13 punti

13) Australia 3 13 punti

14) Germania 3 12 punti

15) Portogallo 2 7 punti

16) Cina 1 4 punti

Dunque si sono qualificate per le Final Six Brasile, Iran, Russia, Francia, Polonia e Usa che sono state divisi in due gironi:

POOL A: Usa, Russia, Francia

POOL B: Brasile, Iran, Polonia

Nations League, calendario Final Six

Mercoledì 10 luglio

Usa-Francia

Brasile-Polonia

Giovedì 11 luglio

Russia-Francia

Iran-Polonia

Venerdì 12 luglio

Usa-Russia

Brasile-Iran

Sabato 13 luglio

Semifinali (1.a POOL A-2.a POOL B, 1. POOL B-2.a POOL A)

Domenica 14 luglio

Finale 3°-4° posto

Finale 1°-2° posto

Nations League, dove vedere le Final Six in tv e streaming

Le Final Six della Nations League saranno visibile in diretta e in esclusiva su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) e in streaming su Eurosport Player; il canale satellitare manderà in onda tutti i match della manifestazione che terminerà domenica 14 luglio con le due finali.