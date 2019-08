Campionato europeo pallavolo femminile, l‘Italia vince contro il Belgio 3-0 ( 25-18, 25-21, 25-23) e prosegue in maniera convincente il proprio percorso, tre vittorie nelle prime tre partite con nessun set perso.

Certamente dopo l’esordio contro il Portogallo e la seconda partita contro l’Ucraina, la Nazionale pallavolo femminile era attesa dalla prima partita insidiosa.

La vittoria di questa sera consente all’Italia di balzare al primo posto del Pool B a quota 9 punti.

Il Belgio squadra che l’Italia conosce bene, le ragazze di Davide Mazzanti sono riuscite a controllare bene la partita anche se una nota negativa va registrata nel corso del terzo set quando l’Italia, forte di un importante vantaggio, ha cominciato a subire il servizio del Belgio, difficolta’ in ricezione per Sorokaite e Sylla, si va nel terzo parziale sul 24-23 per l‘Italia che avrebbe potuto chiudere molto prima set e partita.

Un pasticcio in difesa del Belgio e il punto finale di Sylla che vale il 25-23 regalano alla Nazionale pallavolo femminile azzurra la terza gioia in questa fase a gironi del Campionato europeo pallavolo femminile.

Ancora una serata positiva quindi per Davide Mazzanti che non rischia in campo Lucia Bosetti che sta recuperando dall’infortunio alla spalla e da’ fiducia a una Sorokaite che sta attraversando uno splendido periodo di forma.

Partita più che positiva per Miryam Sylla che sta facendo grandi cose come tutto l’attacco azzurro.

Da copione poi gli applausi per una Paola Egonu che come da pronostici si sta presentando come una delle assolute protagoniste di questo Campionato europeo pallavolo femminile.

L’Italia tornera’ in campo domani sera martedì 27 Agosto contro la Slovenia alle 21, le ragazze di Davide Mazzanti cercheranno la quarta vittoria consecutiva.