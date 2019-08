Nazionale pallavolo femminile, oggi scatta l’Europeo per le ragazze di Davide Mazzanti che all’esordio del Campionato pallavolo femminile questo pomeriggio alle ore 17,30 affronteranno a Lodz il Portogallo.

La rassegna continentale che si svolgerà dal 23 Agosto all’8 Settembre in Turchia, Polonia, Ungheria e Slovacchia chiude un’Estate azzurra intensissima che ha portato fino ad ora a grandi gioie.

Pochissimo infatti e’ passato dal preolimpico di Catania durante il quale la Nazionale pallavolo femminile e’ riuscita a staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Arrivano quindi cariche a questo importante evento le ragazze della Nazionale pallavolo femminile che certamente puntano a vivere da protagoniste questo Europeo.

Nella fase a gironi le azzurre, inserite nel Pool B di Lodz, affronteranno Portogallo, Ucraina, Belgio , Slovenia e Polonia.

Iniziare bene la competizione e’ fondamentale, saranno quindi molto concentrate le ragazze della Nazionale pallavolo femminile per la partita di esordio di questo pomeriggio contro il Portogallo.

Le aspettative sono alte, il preolimpico di Catania ha mostrato una Nazionale compatta, decisa, motivata a raggiungere gli obiettivi, i motivi di fiducia quindi sono molti.

Si chiude con questo Europeo l’Estate della Nazionale pallavolo femminile che , lo siamo certi, vorrà concludere dando una soddisfazione ai tanti tifosi azzurri.

Le parole di Mazzanti e Chirichella

Queste le parole della capitana azzurra Cristina Chirichella nella conferenza stampa della vigilia : ” Non vediamo l’ora di iniziare, ormai manca poco. Nel gruppo c’e’ tanta voglia di scendere in campo e dare il massimo per andare il piu avanti possibile. La squadra ha la grande consapevolezza che può ottenere un risultato importante e il fatto di aver staccato il pass olimpico ci può dare una marcia in piu’ . Siamo soddisfatte della nostra estate e la speranza e’ di continuare su questa strada.

Nel corso della fase a gironi affronteremo delle avversarie con caratteristiche molto diverse, ma quello che piu’ conta e’ riuscire a imporre il nostro modo di essere, esprimere la nostra pallavolo e ogni partita compiere un passo in avanti.

Da diversi anni sono in nazionale e poter vivere l’atmosfera che si respira in queste competizioni e’ sempre qualcosa di molto emozionante.”

Le dichiarazioni di Davide Mazzanti : ” Siamo motivatissimi, sin da inizio stagione disputare un bell’Europeo era tra i nostri obiettivi. Ci arriviamo bene e dobbiamo gestire solo alcune situazioni fisiche, ma e’ tutto sotto controllo. Le ragazze hanno tanta carica e il fatto di aver gia’ ottenuto la qualificazione olimpica ci ha regalato una dose ulteriore di energie.

Sono soddisfatto dell’ultimo periodo di lavoro a Roma, Ho visto cambiare alcune situazioni tecniche con una velocità’ incredibile. Le ragazze hanno questa capacita’ fuori dal normale, e’ un po’ una loro caratteristica, quella di tirare fuori le qualità nel brevissimo periodo. Credo che le partite della fase a gironi saranno fondamentali per consolidare il nostro ritmo di gioco.

Per quanto riguarda le avversarie, conosciamo Belgio e Polonia, mentre le altre saranno da scoprire e acquisiremo informazioni su di loro con il passare delle gare.

Nell’Europeo 2017, piu’ che il risultato, il rammarico e’ stato quello di non aver espresso la pallavolo che avevamo mostrato al Grand Prix. Questa seconda occasione vogliamo viverla al massimo.

A mio avviso la squadra ha ancora margine di crescita rispetto alle partite di Catania: le ragazze nel torneo preolimpico sono state bravissime, ma possiamo limare tante cose. Sara’ fondamentale crescere nel corso della manifestazione. ”