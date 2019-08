Nazionale pallavolo maschile , nel preolimpico l’Italia vince contro il Camerun 3-0 ( 25-18, 25-18, 25-16).

Tutto facile dunque per la Nazionale pallavolo maschile nel preolimpico di Bari alla prima uscita contro la squadra africana che si sapeva alla vigilia difficilmente avrebbe inpensierito i ragazzi di Chicco Blengini .

Una vittoria netta e importante per iniziare bene il percorso di questo preolimpico che mette a disposizione il pass per Tokyo 2020.

Nella partita di ieri tra i giocatori della Nazionale pallavolo maschile da segnalare i 13 punti di Juantorena, 12 per Zaytsev e per Lanza .

Questa sera azzurri di nuovo in campo alle 21,15 su Rai due contro l’Australia, domenica toccherà alla sfida contro la Serbia allenata da Grbic che si è imposta per 3-1 contro l’Australia nella prima partita del preolimpico .

Un obiettivo importante da raggiungere

Un obiettivo importante da raggiungere per la Nazionale pallavolo maschile , dopo il traguardo ottenuto dalla Nazionale pallavolo femminile del ct Mazzanti che ha staccato il pass per Tokyo 2020 nel preolimpico di Catania, tocca ora ai ragazzi di Chicco Blengini provare a centrare questo importante obiettivo .

Chi ben comincia e’ a metà dell’opera , in questo caso la qualificazione e’ ancora tutta da conquistare , la mente e’ gia’ rivolta all’Australia e soprattutto a quella Serbia che lo scorso Mondiale sbarro ‘ il percorso azzurro .