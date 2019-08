Volley Europei femminili, Italia-Belgio: dove vedere il match in tv e streaming, oggi 26 agosto

Oggi 26 agosto alle ore 18 all’Atlas Arena di Lodz, Italia-Belgio si incontreranno nel match valido per la terza giornata della Pool B dei campionati europei di volley femminile.

Italia-Belgio, presentazione del match

In queste prime due partire sia le azzurre che le belghe hanno vinto piuttosto facilmente senza perdere un set: le ragazze del ct Davide Mazzanti contro Portogallo e Ucraina, quelle del ct Gerte Vande Broek Ucraina e Slovenia; in questo momento entrambe guidano la classifica della Pool B insieme alla Polonia, padrona di casa.

Alla vigilia proprio queste tre Nazionali erano le favorite per i primi due posti del raggruppamento e con molta probabilità la vincente del match odierno riuscirà ad arrivare prima per poi giocarsi l’ottavo di finale contro la quarte della Pool D.

Dunque sarà importante per le nostre giocatrici mantenere la concentrazione di questi giorni e non pensare troppo che lo scorso 3 agosto hanno sconfitto proprio le belghe nel torneo Preolimpico che ha dato all’Italia il pass per Tokyo 2020, grazie proprio al 3-0 di Catania.

Bisognerà fare attenzione soprattutto alle schiacciatrici Kaja Grobelna e Britt Herbots, sicuramente le giocatrici più pericolose tra le nostre avversarie, anche se l’assenza dell’opposto Lise Van Ecke in un match così importante potrebbe farsi sentire. L’Italia dovrebbe partire con Malinov in regia, centrali Chirichella e Folie, opposto la stella della Nazionale, ovvero la Egonu, in banda Sylla e Bosetti, con quest’ultima che si è ripresa bene dall’infortunio, infine libero Di Gennaro.

Italia-Belgio, diretta tv e streaming

Il match tra Italia-Belgio (inizio ore 18) valido per la terza giornata del campionato europeo sarà visibile su Rai 2 con collegamento a partite dalle ore 17.50 con telecronaca a cura di Maurizio Colantoni e il commento tecnico affidato alla giocatrice ancora in attività Francesca Piccinini (la prima volta per lei), che a fine competizione dovrà deciderà se smettere di giocare oppure continuare.

Ci sarà la possibilità di vedere l’incontro anche in diretta streaming gratuito sulla piattaforma Rai Play.

Ovviamente tutti i match delle azzurre saranno precedute e seguite nello studio speciale condotto da Simona Rolandi con la partecipazione dell’ex pallavolista Consuelo Mangifesta, già insieme nell’ultimo Mondiale.

Per chi volesse il match sarà trasmesso anche sulla piattaforma DAZN; il match in programma oggi alle ore 21 sarà visibile su diversi dispositivi come ad esempio pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.