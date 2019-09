Campionato europeo pallavolo maschile, l’Italia a Nantes si prepara all’ottavo contro la Turchia

Campionato europeo pallavolo maschile, l’Italia di Chicco Blengini e’ arrivata ieri a Nantes dove domenica 22 Settembre alle ore 17 andra’ in scena l’ottavo di finale contro la Turchia.

Un percorso fino a questo momento nel campionato europeo pallavolo maschile positivo per gli azzurri, su cinque partite del Pool A e’ arrivata una sola sconfitta, che e’ costata il primato del girone, contro i padroni di casa della Francia .

Una partita che contava solamente per decidere chi avrebbe conquistato la testa del Pool, i ragazzi di Chicco Blengini erano infatti gia’ sicuri di arrivare in uno dei primi due posti del girone.

Inzia dunque la seconda fase di questo campionato europeo pallavolo maschile, cominciano ora le partite da dentro o fuori , si parte contro la Turchia che e’ arrivata terza nel proprio girone alle spalle della Russia e della Slovenia.

I precedenti tra Italia e Turchia pendono decisamente dalla parte degli azzurri, su 18 match disputati ben 16 le vittorie dell’Italia contro le sole due sconfitte.

Avra’ avuto modo in questi giorni il ct Chicco Blengini di metabolizzare la sconfitta rimediata contro la Francia, l’unica in questa prima fase del campionato europeo pallavolo maschile.

Un allenatore abituato a resettare in fretta i passi falsi e a ragionare un match alla volta, il vero torneo inizia ora, la speranza di tutti e’ che questa Italia ci possa regalare una medaglia.

Le dichiarazioni del ct Chicco Blengini dopo la sconfitta contro la Francia.

Le parole del ct Chicco Blengini dopo Italia-Francia : ” Era una gara che contava solo per conoscere chi affronteremo negli ottavi. Noi da parte nostra non ci siamo espressi al meglio e contro la Francia certe cose poi le puoi pagare. Ovviamente dobbiamo considerare anche gli aspetti della gestione della gara. Sto ragionando su cosa non ha funzionato e ora ci concentreremo sul match contro la Turchia ragionando step by step come facciamo sempre . ”