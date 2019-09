Campionato europeo pallavolo , Serbia regina sia nel femminile che nel maschile, dopo la vittoria della medaglia d’oro da parte della squadra femminile nella finale contro la Turchia padrona di casa, e’ stata la volta di Kovacecic e compagni festeggiare la conquista della medaglia piu’ preziosa.

Battuta in finale la Slovenia 3-1 ( 19-25, 25-16, 25-18, 25-20), grandissima reazione degli uomini di Boban Kovac dopo essere andati sotto di un parziale a inizio partita.

Un momento magico quindi per la Serbia del volley, una doppietta che conferma la forza dell’intero movimento.

E pensare che nel maschile gli uomini di Chicco Blengini in Agosto erano riusciti a strappare proprio alla Serbia il pass per Tokyo 2020 battendola nel preolimpico di Bari.

Un percorso che da quel momento e’ stato diverso in maniera forse inaspettata per le due nazionali, l’Italia ha deluso uscendo ai quarti di finale contro quella Francia che poi non sarebbe riuscita ad arrivare a medaglia, la Serbia invece e’ andata a vincere il titolo continentale.

Momento magico anche per le ragazze, la Serbia e’ infatti riuscita, dopo la splendida medaglia d’oro dello scorso anno ai Mondiali in Giappone, a salire anche sul tetto d’Europa.

Siamo certi che da qui al prossimo futuro queste due squadre si renderanno ancora protagoniste della pallavolo di vertice.