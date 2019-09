Europei volley maschili, risultati 2.a giornata: gli azzurri battono i greci, vincono anche le altre favorite

Dal 12 al 29 settembre (giorno della finale) si disputeranno la trentunesima edizione degli Europei di volley maschile che in questa edizione vedrà due novità molto importanti, la prima delle quali è quella che si giocherà in quattro nazioni, ovvero Belgio, Olanda, Slovenia e Francia, dove in quest’ultimo paese si giocheranno semifinali e finali; la seconda vedrà al via ventiquattro Nazionali, invece delle classiche sedici delle scorse edizioni.

L’Italia del ct Gianlorenzo Blengini partirà sulla carta tra le favorite, anche se nell’ultima rassegna continentale vinta dalla Russia (nel 2017 in Polonia), è arrivato solamente un quinto posto. In questi Europei gli azzurri sono inseriti nel girone A che si disputerà a Montpellier, insieme ai padroni della casa della Francia, Bulgaria, Grecia, Romania e Portogallo con i lusitani che terranno a battesimo i nostri ragazzi, giovedì 12.

Le prime quattro di ogni raggruppamento si qualificheranno per gli ottavi di finale che cominceranno sabato 21 settembre; le squadre del girone A incontreranno quelle del girone B e il raggruppamento C contro quello D.

Questi i 14 azzurri convocati dal ct. Blengini:

Alzatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

Centrali: Simone Anzani, Davide Candellaro, Matteo Piano, Roberto Russo

Schiacciatori: Oleg Antonov, Filippo Lanza, Daniele Lavia, Osmany Juantorena

Libero: Fabio Balaso, Massimo, Colaci

Opposti: Gabriele Nelli, Ivan Zaytsev

Europei volley maschili, il calendario completo

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE

14.15 Bulgaria vs Grecia (Pool A) 3-0 (25-22, 25-16, 25-20)

14.30 Turchia vs Russia (Pool C) 1-3 (13-25, 25-23, 17-25, 15-25)

17.15 Italia vs Portogallo (Pool A) 3-0 (25-21, 25-10, 25-22)

17.30 Finlandia vs Macedonia (Pool C) 3-1 (25-23, 25-22, 23-25, 25-21)

20.30 Slovenia vs Bielorussia (Pool C) 3-0 (25-17, 25-14, 25-19)

20.45 Francia vs Romania (Pool A) 3-0 (25-19, 25-14, 25-16)

VENERDÌ 13 SETTEMBRE

14.00 Repubblica Ceca vs Ucraina (Pool D) 1-3 (21-25, 19-25, 25-19, 25-22)

15.00 Serbia vs Germania (Pool B) 3-0 (25-21, 25-17, 25-15)

17.15 Bulgaria vs Romania (Pool A) 3-0 (28-26, 25-20, 25-20)

17.00 Estonia vs Polonia (Pool D) 1-3 (22-25, 27-25, 22-25, 17-25)

17.30 Slovacchia vs Spagna (Pool B) 3-2 (25-23, 25-23, 20-25, 16-25, 20-18)

17.30 Macedonia vs Turchia (Pool C) 0-3 (20-25, 23-25, 13-25)

20.00 Olanda vs Montenegro (Pool D) 3-0 (25-13, 25-17, 25-15)

20.30 Bielorussia vs Russia (Pool C) 1-3 (25-23, 17-25, 22-25, 10-25)

20.30 Belgio vs Austria (Pool B) 3-0 (25-17, 25-23, 25-17)

20.45 Italia vs Grecia (Pool A) 3-1 (17-25, 25-23, 25-19, 25-18)

SABATO 14 SETTEMBRE

16.00 Ucraina vs Olanda (Pool D)

17.15 Grecia vs Francia (Pool A)

17.30 Slovacchia vs Austria (Pool B)

17.30 Macedonia vs Russia (Pool C)

19.00 Estonia vs Montenegro (Pool D)

20.30 Germania vs Belgio (Pool B)

20.30 Slovenia vs Finlandia (Pool C)

20.45 Bulgaria vs Portogallo (Pool A)

DOMENICA 15 SETTEMBRE

14.00 Italia vs Romania (Pool A)

15.30 Spagna vs Belgio (Pool B)

16.00 Olanda vs Polonia (Pool D)

17.30 Portogallo vs Francia (Pool A)

17.30 Bielorussia vs Finlandia (Pool C)

19.00 Repubblica Ceca vs Estonia (Pool D)

20.30 Serbia vs Slovacchia (Pool B)

20.30 Turchia vs Slovenia (Pool C)

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE

17.00 Montenegro vs Ucraina (Pool D)

17.15 Romania vs Grecia (Pool A)

17.30 Austria vs Germania (Pool B)

17.30 Russia vs Finlandia (Pool C)

20.00 Polonia vs Repubblica Ceca (Pool D)

20.30 Spagna vs Serbia (Pool B)

20.30 Bielorussia vs Macedonia (Pool C)

20.45 Francia vs Bulgaria (Pool A)

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE

14.00 Grecia vs Portogallo (Pool A)

17.00 Montenegro vs Polonia (Pool D)

17.30 Austria vs Spagna (Pool B)

17.30 Slovenia vs Macedonia (Pool C)

19.30 Italia vs Bulgaria (Pool A)

20.00 Estonia vs Olanda (Pool D)

20.30 Slovacchia vs Belgio (Pool B)

20.30 Turchia vs Bielorussia (Pool C)

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE

14.00 Portogallo vs Romania (Pool A)

17.00 Ucraina vs Estonia (Pool D)

17.30 Germania vs Slovacchia (Pool B)

17.30 Slovacchia vs Russia (Pool C)

20.00 Olanda vs Repubblica Ceca (Pool D)

20.30 Belgio vs Serbia (Pool B)

20.30 Finlandia vs Turchia (Pool C)

20.45 Italia vs Francia (Pool A)

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE

17.00 Repubblica Ceca vs Montenegro (Pool D)

17.30 Spagna vs Germania (Pool B)

20.00 Polonia vs Ucraina (Pool D)

20.30 Serbia vs Austria (Pool B)

SABATO 21 SETTEMBRE

Ottavi di finale

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Ottavi di finale

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE:

Quarti di finale

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE

Quarti di finale

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE

Prima semifinale

VENERDÌ 27 SETTEMBRE

Seconda semifinale

SABATO 28 SETTEMBRE:

Finale 3°-4° posto

DOMENICA 29 SETTEMBRE:

Finale 1°-2° posto