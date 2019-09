Volley Europei maschili, Italia-Portogallo: dove vedere il match in tv e streaming, giovedì 12 settembre

Giovedì 12 settembre alle ore 17.15 al Park&Suites Arena di Montpellier (Francia), Italia-Portogallo scenderanno sul parquet per la prima giornata del girone A degli Europei maschili di volley.

Italia-Portogallo, presentazione del match

Gli azzurri oltre ai lusitani in questa prima fase incontreranno in serie Grecia, Romania, Bulgaria e Francia, un raggruppamento non facile che deciderà i piazzamenti nelle ultime due gare quando i ragazzi di Gianlorenzo Blengini incontreranno le due Nazionali più forti di questo girone. Ovviamente queste prime tre incontri andranno vinti magari senza sprecare troppe energie in vista del rush finale per cercare di arrivare primi ed incontrare negli ottavi di finale la quarta classificata del girone C dove sono inserite Bielorussia, Finlandia, Macedonia, Russia, Slovenia e Turchia.

La gara contro i portoghesi non dovrebbe avere grosse insidie vista la notevole differenza tecnica in campo, basti pensare che per i nostri avversari è la quarta partecipazione alla rassegna continentale con il 10° posto nell’edizione del 2005 , il 14° nel 2011 e il 4° ma nel lontano 1948.

Curiosamente anche le azzurre hanno esordito contro il Portogallo negli Europei femminili appena finiti con un buon terzo posto, in quell’occasione (il 23 agosto) c’è stata la facile vittoria per 3-0 senza nessun problema. I due giocatori più importanti della Nazionale lusitana sono Alexandre Ferreira e Marco Ferreira entrambi con un passato nel campionato italiano e che hanno giocato una buona World League nonostante le sole due vittorie in quindici incontri.

Ricordiamo che l’Italia non vince gli Europei dal 2005, mentre l’ultimo podio è datato 2017 con la medaglia di bronzo, invece l’ultima partecipazione risalente a due anni fa ha fatto registrare un deludente quinto posto.

Il match tra Italia-Portogallo (inizio ore 17.15) valido per la prima giornata del girone A del campionato europeo sarà visibile su Rai 2 con collegamento a partite dalle ore 17.05, con telecronaca a cura di di Maurizio Colantoni e il commento tecnico affidato all’ex giocatore Andrea Lucchetta.

Ci sarà inoltre la possibilità di vedere l’incontro anche in diretta streaming gratuito sulla piattaforma Rai Play.

SEGUI ITALIA-PORTOGALLO EUROPEI VOLLEY IN DIRETTA STREAMING DAZN

Il match tra Italia-Portogallo si potrà seguire anche sulla piattaforma DAZN che trasmetterà tutti gli incontri degli azzurri e anche alcune gare delle altre nazionali.