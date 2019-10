Allianz Milano-Leo Shoes Modena 1-3

Allenamento congiunto nella tensostruttura Powervolley Academy per l’Allianz Milano. Contro Modena dell’ex coach Giani i ragazzi guidati in panchina da Roberto Piazza escono sconfitti 3-1 con i parziali 26-24,25-23,20-25, 25-18. Al netto del risultato,ottimo test caratterizzato da un buon ritmo per le due squadre a 10 giorni dall’inizio ufficiale del campionato.

E’ stata sfida vera in alcuni tratti dell’allenamento con i ragazzi che non hanno lesinato colpi e che hanno messo in campo l’energia necessaria per rendere competitivo il confronto. Nelle fila di Milano esordio in maglia Powervolley per Nemanja Petric,subito integrato alla perfezione con i suoi nuovi compagni guidati in regia da Marco Izzo in diagonale con Nimir,con Clevenot completare la coppia di posto 4,Alletti e Kozamernik al centro ed il giovanissimo Matteo Staffoni classe 2003 libero di seconda linea. Nel quarto set Weber, Girono e Basic rispettivamente per Nimir, Petric e Clevenot. In attesa di competere nel primo torneo ufficiale in programma il 12 e 13 ottobre in Polonia contro Piacenza, Belchatow e Jastrzebie-Zdroj, Nimir e compagni si sono confrontati con agonismo contro un avversario di altissimo livello della prossima Superlega, cercando di attuare i dettami del tecnico Piazza che ,solo da martedì,ha potuto iniziare il lavoro più intenso con il gruppo che ha ritrovato i reduci dell’Europeo ma ancora privo degli azzurri impegnati in World Cup in Giappone. Dall’altra parte della rete coach Giani ha puntato Zaitsev-alsi in diagonale, Mazzone e Bossi al centro Estrada Mazorra e Rinaldi in banda, Rossini libero.

” Si è trattato di un buon allenamento per noi.Questa è una fase in cui non è importante il risultato, ma l’attitudine con la quale i ragazzi si preparano a questa tipologia di confronti. Ma ancor meglio è un tmpo utile per permettere di ragionare e muoverci da squadra. Ci stiamo conoscendo ed in attesa di avere tutto il gruppo, stiamo procedendo bene verso l’esordio stagionale” ha commentato a fine gara coach Piazza.

( Fonte comunicato stampa )