Campionato pallavolo femminile A1, Novara e Busto Arsizio in campo questa sera mercoledì 30 Ottobre alle 20,30 per l’anticipo della 4.a giornata di andata.

In realta’ per Novara si tratta della quinta partita in campionato considerando anche l’anticipo della 10.a di andata giocata in Ottobre per gli impegni di Dicembre nel Mondiale per club .

Situazione di emergenza causa infortuni per entrambe le squadre.

Novara costretta ancora a fare a meno di Brakocevic e Mlakar e Busto Arsizio di Giulia Leonardi infortunata per la frattura del mignolo. In forse tra le fila delle farfalle anche la presenza del libero cinese Simin Wang.

Nonostante queste difficolta’ le due squadre sono reduci da due belle vittorie nell’ultimo turno di campionato .

Novara e’ tornata vittoriosa per 0-3 dalla trasferta contro Filottrano mentre le farfalle di Busto Arsizio hanno vinto il derby casalingo contro Brescia.

Ora la testa e’ rivolta pero’ all’anticipo di questa sera della 4.a giornata di andata campionato pallavolo femminile A1, match importante per entrambe le squadre per continuare il momento positivo.

In particolare Novara, nonostante un inizio di stagione non proprio brillante, e’ riuscita ad arginare la partenza esplosiva di Conegliano mantenendo le pantere, prime a quota 12 punti, a solo tre lunghezze di distanza.

Le ragazze di coach Barbolini avranno il vantaggio del fattore campo, sfida tutta da seguire, il resto della 4.a giornata di andata campionato pallavolo femminile A1 in programma domani giovedì 31 Ottobre alle 20,30.