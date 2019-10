Campionato pallavolo femminile A1, stasera Firenze e Novara in campo

Campionato pallavolo femminile serie A1, stasera Firenze e Novara in campo per l’anticipo della 10.a giornata spostata ora per gli impegni di Dicembre di Novara nel mondiale per club .

Una partita non semplice per le piemontesi , una trasferta insidiosa perché dall’altra parte della rete ci sarà Firenze, squadra che ha fatto un inizio di stagione molto positivo .

Le toscane sono infatti reduci dalla vittoria in casa all’esordio al tie-break contro Busto Arsizio e dal successo in trasferta a Caserta .

Momento delicato invece per Novara che ha perso domenica scorsa in casa al tie-break contro Brescia.

Le piemontesi dovranno fare a meno di Brakocevic e Mlakar , vincere questa partita e’ quasi d’obbligo per ritrovare serenità e soprattutto per non far scappare Conegliano che ha fatto una partenza di campionato col turbo .

Per Firenze la conferma , fino a questo momento , di essere una delle squadre più interessanti del panorama pallavolistico italiano .

Questa sera mercoledì 23 Ottobre alle 20,30 le toscane sono attese da una partita sicuramente non semplice , Barbolini e’ allenatore abile esperto e soprattutto capace di ritrovare rapidamente vittorie dopo passi falsi , la vittoria della Champions League la scorsa stagione dopo la batosta in finale scudetto ne è un esempio .

Partita tutta da vedere, scopriremo chi delle due avrà la meglio .