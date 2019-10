Campionato pallavolo femminile serie A1, Conegliano vince contro Monza per 3-0 (25-19, 25-23, 25-20 ) nell’anticipo della 1.a giornata.

E’ iniziata quindi al Palaverde la stagione 2019/20 , il campionato pallavolo femminile serie A1 si e’ aperto quindi come si era concluso nella scorsa stagione, con una vittoria delle pantere .

La scorsa stagione l’ultima vittoria era coincisa con il successo nella serie scudetto contro Novara che aveva regalato il terzo tricolore a De Gennaro e compagne.

Ieri sera al Palaverde il match e’ stato preceduto proprio dal momento durante il quale lo stendardo celebrativo del terzo scudetto e’ stato issato al soffitto del palazzetto.

Nei primi due set Monza non ha certo sfigurato anzi, troppo forti pero’ le pantere che nei momenti decisivi hanno messo il piede sull’acceleratore.

Paola Egonu ha cominciato la sua nuova avventura a Conegliano segnando 21 punti.

Tra le fila di Monza da segnalare i 13 punti di Ortolani.

Parte quindi in maniera piu’ che positiva il campionato pallavolo femminile serie A1 dell‘Imoco Volley Conegliano che proverà quest’anno a difendere lo scudetto conquistato lo scorso campionato.

Nella giornata di oggi domenica 13 Ottobre il resto delle partite di questa 1.a giornata .

Big match lo scontro tra Casalmaggiore e Scandicci, primo test importante per le toscane che gia’ oggi potranno far capire se potranno essere una valida rivale di Conegliano .

Altro match interessante il derby piemontese tra Cuneo e Novara.