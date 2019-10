Campionato pallavolo femminile serie A1, inizio complicato per Scandicci e Novara

Campionato pallavolo femminile A1, inizio complicato per Scandicci e Novara.

Due delle antagoniste per la conquista del tricolore , stando ai pronostici, di Conegliano , non sono partite benissimo in questo inizio di stagione .

Se la prima giornata era coincisa con due vittorie in trasferta per Scandicci e Novara, rispettivamente contro Casalmaggiore e Cuneo, la 2.a giornata del campionato pallavolo femminile A1 ha fatto registrare un tonfo casalingo per entrambe le squadre.

Sconfitte inaspettate sulla carta anche perché le due formazioni si candidano a un ruolo da protagonista in questa stagione, certo il campionato e’ ancora lungo ma in pochi forse avrebbero preventivato questo passo falso.

Scandicci si e’ fatta superare da un’ottima Cuneo, mentre Novara e’ inciampata al tie-break contro una sorprendente Brescia.

Non sono bastati alle piemontesi i 26 punti da record di capitan Chirichella, Brescia alla fine con una super Camilla Mingardi autrice di 37 punti ha vinto in cinque set.

Serve in questo momento calma e compattezza per ripartire vittoriose gia’ dal prossimo match, Conegliano ha dimostrato di essere in grandissima forma, 3 vittorie in altrettante tre partite , il rischio e’ che queste pantere possano solcare un varco importante tra se’ e le inseguitrici .

Lo dicevamo, questo campionato pallavolo femminile A1 e’ ancora all’inizio , tutto può succedere, certo che cominciare col piede giusto e’ sempre preferibile rispetto a una falsa partenza.