Campionato pallavolo femminile serie A2 , i risultati della 1.a giornata che e’ inziata ieri domenica 6 Ottobre hanno aperto ufficialmente la stagione di serie A 2019/20.

Vediamo quindi i risultati della 1.a giornata partendo dal girone A:

Itas Citta’ Fiera Martignacco-Volley Soverato 1-3 (15-25, 19-25, 31-29, 23-25).

Green Warriors Sassuolo-Omag San Giovanni in Marignano 1-3 ( 20-25, 17-25, 25-20, 23-25)

Eurospin Ford Pinerolo- Exacer Montale 3-0 ( 25-20, 25-23, 25-21)

Cda Talmassons-Cuore di Mamma Cutrofiano 1-3 (22-25, 18-25, 26-24, 27-29)

Volley Hermea Olbia-Club Italia 1-3 ( 20-25, 16-25, 26-24, 23-25)

Classifica Girone A:

Pinerolo 3, Soverato 3, Club Italia 3, San Giovanni in Marignano 3, Cutrofiano 3, Talmassons 0, Sassuolo 0, Olbia 0, Martignacco 0, Montale 0.

Vediamo ora i risultati della 1.a giornata del girone B:

Delta Infromatica Trentino – Acqua & Sapone Roma Volley Club 3-0 (25-16, 25-19, 25-23)

Lpm Bam Mondovì- Roana CBF H.R. Macerata 3-1 ( 27-25, 25-22, 19-25, 25-22)

P2P Smilers Baronissi-Olimpia Teodora Ravenna 0-3 ( 19-25, 25-27, 25-27)

Futura Volley Giovani Busto Arsizio -Barricalla Cus Torino 0-3 ( 21-25, 17-25, 21-25)

Sigel Marsala-Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 3-1 ( 25-19, 25-20, 19-25, 25-22)

Classifica Girone B:

Trento 3, Torino 3, Ravenna 3, Marsala 3, Mondovì 3, Macerata 0, Montecchio 0, Baronissi 0, Busto Arsizio 0, Roma 0.

Da registrare tutte vittorie da tre punti, in questa 1.a giornata del campionato pallavolo femminile serie A2 nessun match e’ infatti finito al tie-break.

Da sottolineare le molte vittorie in trasferta nel girone A, successi esterni anche nel Girone B per Ravenna sul campo di Baronissi e di Torino sul campo di Busto Arsizio.

E’ iniziata quindi ufficialmente la stagione del campionato pallavolo femminile serie A, nel prossimo week-end avra’ inizio la serie A1.