Campionato pallavolo maschile Superlega, i risultati della 1.a giornata di andata hanno fatto registrare vittorie da 3-0 per i campioni d’Italia in carica di Civitanova, per Verona, Milano, Modena e Trento.

Unica partita conclusasi al tie-break quella tra Latina e Perugia, alla fine gli umbri si sono imposti in trasferta in cinque set ( 27-29, 29-27, 22-25, 25-18, 14-16) al termine di una sfida combattutissima.

Vediamo nel dettaglio i risultati di questa 1.a giornata del campionato pallavolo maschile Superlega.

Dicevamo del successo casalingo dei campioni d’Italia in carica di Civitanova che di fronte ai propri tifosi hanno superato Piacenza 3-0 ( 26-24, 27-25, 25-20).

Successo casalingo anche per Modena che in tre set ha superato Padova ( 25-21, 25-19, 25-15).

Verona in casa supera Sora per 3-0 ( 25-19, 25-20, 25-17) riabbracciando quindi i propri tifosi con tre punti importanti mentre le due vittorie sempre per 3-0 ma in trasferta sono state quelle di Milano e Trento.

Milano ha espugnato il campo di Monza 0-3 ( 22-25, 27-29, 21-25) mentre Trento ha superato sempre in trasferta Ravenna 0-3 ( 26-28, 15-25, 21-25).

Ricordiamo che in questa 1.a giornata di campionato pallavolo maschile Superlega riposava Vibo Valentia.

Vediamo la classifica completa dopo la 1.a giornata campionato pallavolo maschile Superlega :

Leo Shoes Modena 3, Calzedonia Verona 3, Itas Trentino 3, Cucine Lube Civitanova 3, Allianz Milano 3, Sir Safety Conad Perugia 2, Top Volley Latina 1, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia -, Vero Volley Monza 0, Gas Sales Piacenza 0, Consar Ravenna 0, Globo Banca Del Frusinate Sora 0 , Kioene Padova 0.