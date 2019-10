Fiocco rosa per Ivan Zaytsev , il capitano della Nazionale pallavolo maschile e’ diventato papà per la terza volta , e’ nata infatti la piccola Nausicaa , naturalmente facciamo le congratulazioni a lui e alla moglie Ashling .

Il campione di Modena e’ appena reduce dalla rassegna continentale che ha visto la Nazionale pallavolo maschile arrivare ai quarti di finale e interrompere li’ il proprio percorso contro la Francia padrona di casa .

La gioia di questa bella notizia per la famiglia Zaytsev sarà la gioia per i suoi tanti tifosi .

Uno dei giocatori sicuramente più amati degli ultimi tempi , 233 presenze in Nazionale per lui , l’esordio con la maglia azzurra contro la Bielorussia , partita vinta 3-1, il 21 Maggio 2010.

Da qui ai prossimi mesi inizia un percorso importante per lo zar , quello che accompagnerà alle Olimpiadi di Tokyo, una tappa fondamentale che tutti i tifosi azzurri , oltre che ovviamente i giocatori protagonisti in campo , attendono con trepidazione .

Non sarebbe certo male festeggiare una medaglia in Giappone con dedica magari alla sua splendida famiglia .