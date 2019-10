Pallavolo femminile A1, il programma della 4.a giornata di andata vede partite che si giocheranno il 30 e 31 Ottobre.

Gia’ in campo quindi le squadre dopo la 3.a giornata dello scorso week end, si aprirà questa 4.a giornata campionato pallavolo femminile A1 con l’anticipo di domani sera mercoledì 30 ottobre alle 20,30 tra Novara e Busto Arsizio. Tornano a giocare in casa le piemontesi dopo due trasferte vittoriose consecutive. Emergenza infortuni da ambo le parti, Lavarini sara’ costretto a far giocare Gennari libero per l’assenza di Leonardi.

Il resto delle partite della 4.a giornata campionato pallavolo femminileA1 si giochera’ giovedì 31 Ottobre alle 20,30.

Le campionesse d’Italia in carica di Conegliano dopo la partenza sprint , 4 vittorie da 3-0 in quattro partite, sono attese dalla trasferta a Caserta. Impegno proibitivo sulla carta per le campane che sono ancora a quota 0 punti in classifica.

Scandicci dopo aver rialzato la testa nella vittoria in trasferta al tie-break a Bergamo e’ attesa da un’altra partita fuori casa, avversarie le ragazze della Saugella Monza che non sono state protagoniste di un inizio brillante di stagione, una sola vittoria in tre partite per le brianzole.

Inizio molto positivo di campionato e’ stato quello invece di Cuneo che e’ attesa dalla trasferta di Brescia e di Firenze che giocherà in Piemonte contro Chieri.

Casalmaggiore dopo la sconfitta del Palaverde contro le pantere di Conegliano affronta in casa Bergamo.

Chiude il quadro di questa 4.a giornata di andata campionato pallavolo femminile serie A1 la sfida tra Perugia e Filottrano, le umbre cercano il successo dopo aver messo in difficolta’ Firenze mentre le marchigiane dopo due sconfitte contro le corazzate Conegliano e Novara vogliono raccogliere i primi punti di questo campionato.