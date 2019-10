Pallavolo femminile A1, tutte le partite saranno visibili gratis in diretta.

Certamente una bella notizia per i tanti appassionati di pallavolo femminile, da quest’anno infatti , in Tv o in streaming, tutte le partite saranno visibili.

Grazie agli accordi che la Lega Pallavolo serie A femminile ha stretto con Rai Sport e PGM Sport, dal week end prossimo, 12 e 13 Ottobre, fino alla Finale scudetto del 9 Maggio, le partite saranno accessibili agli appassionati della pallavolo femminile A1.

Rai Sport trasmettera’ una partita per ogni giornata del campionato pallavolo femminile serie A1 piu’ le fasi decisive dei Play Off.

Ricordiamo che voce femminile commento tecnico sara’ Giulia Pisani.

PMG Sport mandera’ poi in onda in diretta e in chiaro tutte le restanti partite a partire proprio da domenica 13 Ottobre. Il sito PMG Sport consentira’ ai tifosi e appassionati di pallavolo femminile serie A1 di passare da una gara all’altra.

Continuera’ la programmazione anche su LVF TV , anche in questo caso sara’ necessario solamente effettuare la registrazione.

Le partite di PMG Sport si potranno poi vedere nella sezione Sport del sito Repubblica.it e sul portale Sport.it.

Grande possibilita’ quindi per i tanti tifosi appassionati di volley di seguire piu’ da “vicino” le gesta delle proprie beniamine. Certamente un momento magico soprattutto per la pallavolo femminile, grazie anche ai grandi risultati e alle soddisfazioni che la Nazionale pallavolo femminile ci sta regalando, sempre piu’ persone si sono avvicinate a questo meraviglioso sport.

Ricordiamo che la stagione 2019/20 del campionato pallavolo femminile serie A1 si aprirà sabato 12 Ottobre alle ore 20,30 al Palaverde dove andrà in scena l’anticipo tra le pantere dell’Imoco Volley Conegliano campionesse d’Italia in carica e le ragazze della Saugella Team Monza.