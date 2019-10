Pallavolo maschile Superlega , Civitanova guida la classifica a punteggio pieno a nove punti dopo tre partite.

I marchigiani insieme a Perugia, Milano e Sora hanno una partita in piu’, importantissimo nella 2.a giornata di andata del campionato di Superlega il successo in trasferta netto per 0-3 (22-25, 15-25, 20-25) di Civitanova contro Milano.

Successo casalingo di Trento sempre per 3-0 ( 25-20, 25-16, 25-21 ) contro Monza, i brianzoli ancora a 0 punti mentre Trento ha dimostrato tutto il suo spessore in questo match .

Perugia rialza la testa dopo la sconfitta casalinga contro Milano e vince in modo convincente lo scontro casalingo contro Verona per 3- 0 ( 25-16, 25-20, 25-18), gli scaligeri non sono riusciti a opporre resistenza alla corazzata umbra che ha sempre controllato le fasi importanti della partita.

In questa 2.a giornata di andata campionato maschile Superlega che vedeva riposare Latina sono da registrare il successo casalingo per 3-0 (26-24, 25-23, 25-23) di Padova contro Vibo Valentia, quello in trasferta di Ravenna per 1-3 (16-25, 27-29, 25 -18, 17-25) sul campo di Sora e quello sempre in trasferta per 0-3 ( 24-26, 21-25, 18-25) di Modena sul campo di Piacenza.

Vediamo la classifica completa di Superlega dopo la 2.a giornata di andata :

Cucine Lube Civitanova 9, Itas Trentino 6, Leo Shoes Modena 6, Allianz Milano 6, Sir Safety Conad Perugia 5, Calzedonia Verona 3, Kioene Padova 3, Consar Ravenna 3, Top Volley Latina 1, Globo Banca Popolare Del Frusinate Sora 0, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0, Gas Sales Piacenza 0, Vero Volley Monza 0.