Campionato pallavolo femminile A1, i risultati della 4.a giornata di andata hanno registrato ancora una vittoria di Conegliano che mantiene la testa della classifica.

Questa volta pero’ le pantere hanno dovuto sudare forse piu’ del previsto contro una combattiva Caserta che ha costretto le campionesse d’Italia in carica al quinto set .

Vincono quindi le ragazze di coach Daniele Santarelli, che a inizio match ha dato spazio a chi fino a questo momento aveva giocato meno, al tie-break ( 22-25, 25-21, 18-25, 25-21, 13-15 ).

Per Caserta il primo importantissimo punto che certamente dara’ morale per le prossime partite e soprattutto la grande soddisfazione di aver messo in grossa difficolta’ la squadra campione d’Italia in carica.

Importante successo in trasferta , il secondo consecutivo, di Scandicci che supera Monza in cinque set ( 25-21, 25-23, 20-25, 14-25, 12-15 ). Grandissima reazione per le ragazze di coach Marco Mencarelli che dopo essere andate sotto di due set hanno vinto una partita importantissima.

Casalmaggiore supera in casa al tie-break Bergamo ( 25-17, 25-22, 24-26, 20-25, 15-13) mentre Brescia fa suo il match casalingo contro Cuneo per 3-0 ( 25-18, 27-25, 25-23).

Firenze conferma il suo magico momento riuscendo a centrare la quarta vittoria in cinque partite. Questa volta e’ arrivato un successo in trasferta per 0-3 contro Chieri ( 21-25, 23-25, 22-25) che consente alle toscane di volare in alto in classifica a soli due punti di distacco da Conegliano che guarda tutti dall’alto.

In questa 4.a giornata di andata campionato pallavolo femminile serie A1 e’ da registrare anche l’importante vittoria di Filottrano in trasferta contro Perugia. Entrambe le squadre si presentavano a questa sfida con 0 punti in classifica, le marchigiane l’hanno spuntata al tie-break ( 26-24, 25-21, 13-25, 23-25, 13-15).

Ricordiamo che questa 4.a giornata di andata campionato pallavolo femminile serie A1 si era aperta con l’anticipo tra Novara e Busto Arsizio che aveva visto le ragazze di coach Massimo Barbolini superare le farfalle 3-1 ( 28-26, 31-29, 23-25, 25-22)

La classifica completa

Vediamo la classifica completa dopo le prime quattro giornate ricordando che Conegliano, Novara, Brescia e Firenze hanno una partita in piu’ :

Conegliano 14, Firenze 12, Novara 12, Brescia 8, Busto Arsizio 7, Scandicci 6, Casalmaggiore 6, Cuneo 6, Chieri 6, Bergamo 5, Monza 4, Filottrano 2, Caserta 1, Perugia 1.

Il commento alla 4.a giornata di andata

Sicuramente in questa 4.a giornata di andata c’e’ stato un risultato a sorpresa. La vittoria sofferta di Conegliano a Caserta non era facile da immaginare , e’ vero che a inizio match Daniele Santarelli ha dato spazio a giocatrici che avevano giocato meno, e’ anche vero che Caserta ha dimostrato un grande carattere e mandato un messaggio chiaro per le prossime partite: vincere in Campania non sara’ facile.

Segnali positivi sono quelli in casa Novara che nonostante una situazione di emergenza per quanto riguarda gli infortuni sta continuando a vincere.

Nota di merito per Scandicci che sta risalendo lentamente in classifica.

Dopo la brutta sconfitta casalinga contro Cuneo le ragazze di coach Marco Mencarelli erano attese da due trasferte non facili. Sono arrivati due successi al tie-break contro Bergamo e Monza.

In fondo alla classifica si intuisce che sara’ grande lotta per la salvezza , importante che Caserta, Perugia e Filottrano abbiano trovato i primi punti della stagione.

Un grande applauso va fatto a Firenze che sta facendo un inizio di stagione strepitoso, quattro vittorie in cinque partite per la squadra di coach Caprara.