L’Allianz Powervolley cerca il riscatto a Sora.

L’Allianz Powervolley Milano per l’ottava giornata di Superlega torna in trasferta. Domani sera alle ore 18.00 al PalaCoccia di Veroli la squadra di coach Piazza sfida la Globo Banca Popolare del frusinate Sora con l’unico obiettivo di tornare al successo dopo i due stop consecutivi rimediati in casa all’Allianz Cloud. Non sarà una trasferta facile per Nimir e compagni che dopo aver lottato alla pari sia con Trento sia contro Modena , sono alla ricerca del riscatto e di punti importanti da mettere in cassaforte. Le due partite casalinghe nonostante la sconfitta hanno dato segnali incoraggianti dal punto di vista della qualità del gioco espresso. Sebbene ci sia ancora rabbia per alcuni episodi dubbi su determinate scelte arbitrali nella gara contro Modena, è ora arrivato il momento di trasformare questi sentimenti in carica adrenalinica da sfogare sul terreno di gioco, cercando di tornare a Milano con un successo netto. L’avversario non è da sottovalutare perché Sora, nonostante sia al momento fanalino di coda in classifica, ha dimostrato di essere una squadra ostica da affrontare. Ci vorrà, dunque ,un’ottima prestazione per uscire vincenti dall’impianto di Veroli per risollevare una classifica che in questo momento all’Allianz Powervolley sta un po’ troppo stretta. Ma Milano può contare sull’effetto trasferta dove, fin qui, la squadra di Piazza ha conquistato tre vittorie su altrettante gare giocate fuori casa. Ne sono convinti tutti i giocatori e staff compreso che in questi pochi giorni hanno lavorato al meglio per farsi trovare pronti all’ultima gara di novembre per Milano che dal 1° dicembre al 26 dicembre giocherà ben otto 8 gare ( 6 di Superlega e 2 di CEV Challange Cup ).

” La partita di Sora non sarà facile – è il monito di Trevor Clevenot -. Loro sono una squadra ostica e dovremo cercare di fare la nostra partita. Vogliamo tornare alla vittoria e sarà importante fare punti utili per la nostra classifica. Siamo motivati e vogliosi di riscatto, ma non dovremo sottovalutare l’avversario”.

Probabili Formazioni

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora: Radke-Miskevich, Di Martino-Caneschi , Fey-Joao Rafael,Sorgente(L). All. Colucci

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli-Nimir, Kozamernik-Clevenot, Petric-Gironi, Pesaresi(L). All. Piazza

Arbitri : Piana-Mattei. Terzo arbitro: Mancini.

( Comunicato stampa )