Pallavolo femminile A1, Conegliano ritrova la vetta della classifica in solitaria dopo la vittoria di ieri sera al Palaverde per 3-0 (25-21, 29-27, 25-16) contro Bergamo valevole per la 5.a giornata di andata .

Nella giornata di domenica Novara aveva vinto in trasferta contro Scandicci ottenendo due punti preziosissimi che avevano consentito alle ragazze di coach Massimo Barbolini di agganciare temporaneamente in classifica le pantere.

Con la vittoria di ieri Egonu e compagne sono salite al primo posto da sole in classifica a quota 17 punti staccando di tre lunghezze le eterne rivali.

E’ arrivata dunque la sesta vittoria in sei partite per Conegliano, addirittura per cinque volte le sfide si sono concluse per 3-0 a favore delle venete.

Un ritmo di marcia impressionante che ha visto una sola frenata, la vittoria sofferta al tie-break nella trasferta di Caserta.

Nella partita di ieri sera al Palaverde Bergamo nel secondo set era in vantaggio 22-24, sembrava praticamente vinto il parziale ma la grande grinta e lucidità di Conegliano hanno ribaltato la situazione con il set chiuso a favore delle pantere 29-27.

Forse frastornate da questo finale di parziale le orobiche non sono riuscite ad opporre la stessa resistenza nel terzo set vinto in maniera agevole dalle pantere.

Si gode il primo posto in classifica Conegliano in attesa del big match in Piemonte contro Novara di sabato 9 Novembre.