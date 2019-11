Pallavolo femminile A1, i risultati dell’8.a di andata confermano il dominio in campionato fino a questo momento delle pantere di Conegliano.

C’era attesa per il big match del Palaverde tra Conegliano e Scandicci, le ragazze di coach Daniele Santarelli si sono imposte per 3-0 ( 25-23, 25-10, 25-15).

Grandissima prova di forza da parte delle padrone di casa contro Scandicci che arrivava al match dopo l’impresa di Champions League in Turchia.

Ci si aspettava alla vigilia una partita più combattuta, il risultato invece e’ molto pesante per le toscane.

Gli altri risultati dell’8.a di andata campionato pallavolo femminile A1 che avevano gia’ visto gli anticipi di Chieri-Casalmaggiore, vittoria in trasferta 0-3 per le ragazze di coach Gaspari , e di Busto Arsizio-Cuneo, netto 3-0 delle farfalle di fronte al proprio pubblico , hanno regalato delle grandi sorprese.

Novara perde in casa 1-3 ( 22-25, 25-22, 16-25, 21-25) contro Monza che sta attraversando un momento magico . Brutto stop per le piemontesi che vedono scappare in testa alla classifica Conegliano.

Bellissima vittoria e punti pesantissimi in chiave salvezza per Filottrano che vince a Brescia 1-3 ( 25-23, 21-25, 16-25, 22-25) mentre l’altro scontro salvezza tra Caserta e Perugia ha visto le campane imporsi in casa per 3-0 ( 25-16, 25-21, 25-20).

Torna al successo Firenze dopo la sconfitta nel derby contro Scandicci e di fronte al proprio pubblico vince 3-1 contro Bergamo ( 25-18, 28-26, 22-25, 25-16).

Vediamo la classifica completa al termine dell’8.a di andata campionato pallavolo femminile A1:

Conegliano 26, Busto Arsizio 19, Firenze 18, Novara 17, Casalmaggiore 16, Scandicci 12, Monza 12, Brescia 11, Chieri 10, Filottrano 8, Caserta 7, Bergamo 7, Cuneo 6, Perugia 5.