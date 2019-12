Champions League pallavolo femminile, vince anche Scandicci nella terza giornata del girone eliminatorio dopo i successi di martedì 17 Dicembre di Conegliano e Novara.

La squadra di Marco Mencarelli era attesa dall’incontro casalingo contro le slovene del Maribor, partita sulla carta abbastanza semplice da affrontare, così in effetti e’ stato, le toscane si sono imposte con un netto 3-0 ( 25-16, 25-22, 25-16) confermando il primato nel girone B con tre vittorie in tre partite.

Un percorso netto in Europa che si contrappone a quello altalenante in campionato che ha visto Malinov e compagne non trovare fino a questo momento una regolarita’ di risultati.

Ieri Marco Mencarelli, visto che l’esito positivo della partita non e’ mai sembrato essere in discussione, ha deciso di far entrare giocatrici solitamente in panchina.

Altra nota felice della serata oltre alla vittoria, il ritorno in campo della brasiliana Adenizia Da Silva dopo l’operazione alla spalla subita in estate.

Vediamo la situazione del gruppo B dopo la vittoria di ieri sera : Scandicci 8, Vakifbank 6, Kaliningrad 4, Nova KBM Branik 0.

Queste le parole di coach Marco Mencarelli : ” Siamo soddisfatti perche’ abbiamo fatto giocare delle ragazze che fino ad oggi avevamo visto un po’ troppo poco nel corso del campionato. C’e’ soddisfazione perche’ abbiamo tenuto sotto pressione l’avversario, un avversario che ci ha concesso molto, ma sapevamo che sarebbe stata questo tipo di partita. E’ stata un’ottima giornata per noi. ”