Pallavolo femminile A1, situazione sempre piu’ delicata a Caserta, questo il comunicato della societa’

Pallavolo femminile A1, situazione sempre piu’ delicata a Caserta, questo il comunicato apparso oggi sul sito internet della societa’dopo la sconfitta di ieri contro Casalmaggiore : ” A malincuore si sono divise le strade tra il club Volalto 2.0 , alcune atlete e una parte dello staff. Dispiace a tutti quando accadono queste cose , ma bisogna rimboccarsi le maniche e andare avanti, ciascuno per la propria strada. Il Club augura alle atlete e allo staff in uscita il miglior successo possibile sia in ambito sportivo che nella vita privata”.

Una situazione precipitata negli ultimi giorni, il comunicato e’ arrivato a poco da quello seguito alla sconfitta casalinga contro Cuneo nel quale si anticipava quelle che sarebbero state le successive mosse.

Non era iniziato male Santo Stefano per la squadra campana che nella trasferta insidiosa contro Casalmaggiore era partita in vantaggio nel primo set per poi subire il ritorno delle ragazze allenate da coach Marco Gaspari.

Ricordando che in questo campionato pallavolo femminile A1 a retrocedere saranno la 13.a e la 14.a squadra , al momento Caserta occupa il penultimo posto a 8 punti, un punto in piu’ di Perugia che chiude la classifica e a cinque punti da Brescia che al momento si trova al terzultimo posto.

Serve naturalmente un’inversione di marcia per sperare ancora.