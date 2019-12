Pallavolo femminile , nel 2019 un record molto importante raggiunto da Conegliano.

Non ci sono solamente i moltissimi titoli sportivi raggiunti in questo meraviglioso 2019 per le pantere di Conegliano, anche un record molto importante e’ stato raggiunto dalla squadra di coach Santarelli..

Può festeggiare la societa’ veneta anche il record europeo di pubblico , sono state infatti oltre 101.000 le presenze totali al Palaverde.

Risultati sportivi e afflusso di pubblico un binomio da sempre strettamente collegato, ma il tifo di Conegliano non ha mai fatto mancare tutto il proprio calore anche nei momenti piu’ delicati.

Una grande soddisfazione per la squadra che nel corso del 2019 ha vinto lo scudetto, una Supercoppa italiana, un Mondiale per club , raggiunto la finale di Champions League e quindi la medaglia d’argento , giocata la finale di Coppa Italia.

Una squadra assemblata soprattutto in questa stagione sportiva 2019/20 per vincere tutto, l’inizio delle pantere e’ stato a dir poco esplosivo, sempre vinto in Champions League, Mondiale per club, primato in Regular Season, Supercoppa italiana.

Ciliegina sulla torta in questo meraviglioso 2019 il record europeo di presenze di pubblico, un Palaverde che ha fatto registrare il tutto esaurito in piu’ di un’occasione.

I grandi traguardi nello sport si raggiungono anche grazie al supporto dei propri tifosi, in questo senso il pubblico di Conegliano ha risposto sempre presente.