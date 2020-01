Coppa Italia pallavolo femminile A1, le fantastiche quattro della Final Four sono Conegliano, Monza, Busto Arsizio e Scandicci.

Ieri mercoledì 29 gennaio si sono giocati i quarti di finale che hanno infatti decretato le squadre che nel prossimo week-end del 2 e 3 febbraio si contenderanno la Coppa Italia pallavolo femminile A1 2020.

Le pantere di Conegliano in casa al Palaverde hanno superato Chieri 3-0 in maniera perentoria ( 25-21, 25-12, 24-14) rispettando il pronostico e confermando ancora una volta le grandissima forza delle ragazze di coach Daniele Santarelli .

Successo netto ed importante anche per Scandicci che di fronte al proprio pubblico ha offerto una bellissima prestazione battendo Casalmaggiore 3-0 ( 25-17, 25-22, 25-18). La partita dunque che alla vigilia si immaginava come quella forse più in bilico e’ stata dominata dalle ragazze di coach Luca Cristofani.

Busto Arsizio ha confermato l’ottimo momento di forma e risultati e al Palayamamay ha vinto contro Firenze sempre per 3-0 ( 25-13, 25-16, 25-18) , anche in questo caso partita senza storia, ora le farfalle giocheranno in casa la Final Four e si presentano come una delle favorite.

La sorpresa della serata e’ stata certamente la sconfitta di Novara, le piemontesi detentrici della Coppa hanno perso in casa contro Monza 1-3 ( 25-12, 18-25, 21-25, 20-25). Dopo una partenza esplosiva c’e’ stato il buio per le ragazze di coach Massimo Barbolini.

Dunque le fantastiche quattro della Final Four sono Conegliano, Monza Busto Arsizio e Scandicci, una alzerà al cielo la Coppa.

Le due semifinali saranno Conegliano-Scandicci e Busto Arsizio Monza , si giocheranno sabato 1 febbraio , il giorno dopo la finalissima che sarà preceduta dalla finale di Coppa Italia di A2.

Al Palayamamay lo spettacolo è assicurato.