Pallavolo femminile A1, fulmine a ciel sereno sulla panchina di Scandicci. La societa’ toscana sul proprio sito internet ha comunicato l’esonero di coach Marco Mencarelli e precisato che nei prossimi giorni verra’ ufficializzato il nome del nuovo allenatore.

Una decisione presa a pochi giorni dalla ripresa del campionato pallavolo femminile A1, il 15 Gennaio prossimo comincera’ infatti il girone di ritorno.

Una mossa che certamente sorprende anche perché arrivata nel momento in cui sembrava che Scandicci avesse superato le difficolta’ di inizio anno.

Un percorso zoppicante certamente quello in Regual Season , soprattutto nella prima parte della stagione, ma nell’ultimo periodo c’e’ da dire che Scandicci aveva inanellato una serie di vittorie confortanti.

Buono il percorso anche in Champions League. Certo i risultati positivi delle ultime giornate non avevano accorciato la distanza dalle pantere di Conegliano che si sono rese protagoniste di un inizio di stagione straordinaria. Il grande obiettivo di quest’anno della squadra dell’ormai ex allenatore Marco Mencarelli era quello di colmare il gap proprio dalle venete e di candidarsi alla vittoria dello scudetto .

Un roster dal valore assoluto che certamente fino a questo momento non aveva espresso tutto il proprio potenziale.

Una decisione presa dalla societa’ forse per provare a rendere concrete queste aspettative,