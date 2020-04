Il saluto di Giannelli a Bruninho

A celebrare il saluto (che, data l’età del giocatore, potrebbe essere un addio ma non si sa mai) di Bruninho al campionato italiano di Superlega ci ha pensato il pari ruolo della nazionale italiana, Simone Giannelli.

Il palleggiatore dell’Itas Trento ha scritto un post in cui dimostra sia la sua umiltà che la grande stima provata per l’atleta brasiliano.

Qui di seguito il post apparso sui profili social di Giannelli:

“È stato un orgoglio per me aver potuto giocare tante partite contro di Te qui in Italia, tante battaglie, vinte o perse, ma battaglie!

Ho cercato, cerco e cercherò di imparare il più possibile da Te!

Per me sei un esempio, non solo per tutto quello che hai vinto, ma anche per la leadership che hai sempre dimostrato ai tuoi compagni di squadra e ai tuoi avversari, la tua attitudine al lavoro e la tua energia costante, sempre presente!!!

Il campionato italiano saluta uno dei palleggiatori più forti in assoluto…

Grazie @bruninho1 , ci vedremo sui campi 🇮🇹🇧🇷”

Come ormai tutti gli appassionati di pallavolo sanno il fuoriclasse della nazionale verdeoro ha deciso di rientrare in patria. E così, finito il campionato, ha salutato la Lube ed il nostro campionato pure lui con un bel post sui suoi canali social