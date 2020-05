Volley: la squadra ideale per Samuele Papi

Sono tantissime ormai le iniziative create da portali dedicati al volley e dalle federazioni per colmare la totale mancanza di pallavolo giocata di questi mesi.

In quest’ottica la CEV ha deciso di chiedere ad alcuni tra i personaggi più iconici del nostro sport di costruire il loro sestetto ideale (o meglio il loro 6+1 dei sogni) scegliendo tra i giocatori di qualsiasi epoca.

Tra gli intervistati c’è stato anche l’ex schiacciatore azzurro Samuele Papi, che ha costruito il suo Dream Team in modo molto equilibrato: solo due italiani in campo, metà squadra fatta con pallavolisti del passato e metà costruita con giocatori ancora in attività.

Vediamo nel dettaglio.

Il 6+1 di Samuele Papi

Alzatore: Blangé

Schiacciatore 1: Giba

Schiacciatore 2: Leon

Centrale 1: Gardini

Centrale 2: Simon

Opposto: Giani

Libero: Grebbenikov

Due giocatori italiani della “Generazione dei Fenomeni”, uno schiacciatore brasiliano molto tecnico (e simile allo stesso Samuele), un ex compagno a palleggiare e tre giocatori che militano nell’attuale Superlega, ben distribuiti nelle squadre di vertice: il cubano naturalizzato polacco Leon di Perugia, il centrale cubano di Civitanova Simon ed il libero francese Grebbenikov, attualmente in forza alla formazione di Trento ma in procinto di cambiare squadra e accasarsi in un altro top team italiano, Modena.