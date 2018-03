Cambia nuovamente la vetta del Campionato Italiano di Eccellenza dopo la sedicesima giornata di campionato. Il Patarò Calvisano si aggiudica lo scontro al vertice con Rovigo battendo i Bersaglieri 25-23. A pari punti con il XV di Brunello sale il Petrarca Padova che batte last minute il Lafert San Donà 16-14 che riapre la corsa al quarto posto con le Fiamme Oro che sfruttano lo scivolone della squadra di Ansell battendo non senza difficoltà I Medicei 17-15. Il Rugby Viadana 1970 espugna il campo del Conad Reggio portandosi a 6 punti dalla zona play-off, mentre in coda il Mogliano trova la prima vittoria in campionato superando la Lazio 24-15.

Eccellenza, i risultati della 16° Giornata

Eccellenza, la classifica dopo la 16° Giornata

Classifica: Femi-CZ Rovigo 64; Petrarca Padova 64; Patarò Calvisano 62; Lafert San Donà 48; Fiamme Oro 43; Rugby Viadana 1970 42; Toscana Aeroporti I Medicei 26; Conad Reggio 24; Lazio Rugby 1927 15; Mogliano Rugby 10.

Eccellenza, i tabellini della 16° Giornata

Calvisano (Bs), PATA Stadium – sabato 24 marzo 2018

Eccellenza, XVI giornata

Patarò Calvisano v FEMI-CZ Rovigo 25-23 (15-9)

Marcatori: p.t. 7′ Cp Novillo (3-0), 11′ Cp Mantelli (3-3), 16′ Cp Mantelli (3-6), 25′ M Pettinelli tr Novillo (10-6), 38′ M Bruno (15-6), 40′ Cp Mantelli (15-9). S.t. 45′ M Tuimavave tr Novillo (22-9), 61′ M tecnica Rovigo (22-16), 68′ Cp Mortali (25-16), 74′ M Cadorini tr Mantelli (25-23).

Patarò Calvisano: Chiesa; Bruno (76′ De Santis), Paz, Lucchin, Tuimavave; Novillo (69′ Mortali), Semenzato; Tuivaiti, Pettinelli, Zdrilich (65′ Archetti); Venditti (D’Onofrio), Cavalieri; Zilocchi (60′ Biancotti), Morelli (c)(60′ Giovanchelli), Rimpelli (69′ Fischetti).

All. Brunello

FEMI-CZ Rovigo: Odiete; Biffi (69′ Weepu), Davies, Van Niekerk, Cioffi; Mantelli, Chillon; Ferro (65′ Venco), Lubian, De Marchi; Parker (26′ Boggiani), Ortis; D’Amico (65′ Pavesi), Momberg (c)(69′ Cadorini), Brugnara (65′ Vecchini).

All. McDonnel

Arb. Schipani (Benevento)

AA1: Blessano (Treviso) AA2: Bertelli (Brescia)

Quarto uomo: Brescacin (Treviso)

Cartellini: 46′ giallo a Rimpelli (Patarò Calvisano)

Calciatori: Novillo (Patarò Calvisano) 3/4, Mortali ( Patarò Calvisano) 1/1, Mantelli (FEMI- Rovigo) 4/5

Note: giornata soleggiata, campo in ottime condizioni, 2000 spettatori

Punti conquistati in classifica: Patarò Calvisano 4, FEMI-CZ Rovigo 1

Man of the Match: Giovanni Pettinelli (Patarò Calvisano)

Padova, Stadio “M. Geremia” – sabato 24 Marzo 2018

Eccellenza, XVI giornata

Petrarca Padova v Lafert San Donà 16-14 (7-14)

Marcatori: p.t.: 23’ m. Ceccato tr. Biasuzzi (0-7); 30’ m. Derbyshire tr. Biasuzzi (0-14); 40’ m. Acosta tr. Rizzi (7-14); s.t.: 48’ cp Menniti-Ippolito (10-14); 57’ cp Menniti-Ippolito (13-14); 80’ cp Menniti-Ippolito (16-14).

Petrarca Padova: Ragusi; Capraro, Bettin, Benettin (51’ Riera), Rossi; Rizzi (41’ Menniti-Ippolito), Francescato (64’ Navarra); Bernini, Nostran (cap.), Salvetti (45’ Trotta); Michieletto, Gerosa (45’ Cannone); Scarsini (54’ Rossetto), Santamaria (51’ Marchetto), Acosta.

All. Marcato

Lafert San Donà: Van Zyl; Schiabel, Pratichetti, Bertetti, Biasuzzi (58’ Iovu); Reeves (51’ Ambrosini), Crosato (64’ Rorato); Derbyshire (77’ Bacchin), Vian GM, Wessels; Van Vuren, Erasmus; Michelini (51’ Zanusso), Bauer, Ceccato (72’ Ros).

All. Ansell

Arb.: Trentin ( Lecco)

AA1 Chirnoaga (Roma), AA2 Franzoi (Venezia)

Quarto Uomo: Lazzarini (Rovigo)

Note: Giornata serena, leggera brezza, circa 15°. Spettatori circa 1000.

Calciatori: Biasuzzi (Lafert San Donà) 2/2, Rizzi ( Petrarca Padova) 1/1, Menniti-Ippolito (Petrarca Padova) 3/4

Punti conquistati in classifica: Petrarca Padova 4; Lafert San Donà 1

Man of the Match: Menniti-Ippolito (Petrarca Padova)

Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – Sabato 24 marzo 2018

Eccellenza, XVI giornata

Fiamme Oro Rugby v Toscana Aeroporti I Medicei 17-15 (5-10)

Marcatori: p.t. 15’ m. Bacchetti (5-0); 21’ m. Montivero tr. Newton (5-7). s.t. 60’ cp Mercerat (5-10); 65’ m Amenta tr Roden (12-10); 71’ m. Sepe (17-10); 78’ m. Cornelli (17-15)

Fiamme Oro Rugby: Sepe; Gasparini (51’ Roden), Quartaroli (56’ Massaro), Gabbianelli, Bacchetti; Edwardson, Parisotto (70’ Calabrese); Licata (41’ Amenta), Bianchi, Cristiano (cap.); Caffini, Fragnito (56’ Cornelli); Iacob, Moriconi (41’ Kudin), Cocivera (41’ Zago).

All. Guidi

Toscana Aeroporti I Medicei: Mercerat; Lubian, Rodwell, Cerioni (69’ Mattoccia), Cornelli, Newton, Esteki; Bottacci (55’ Cosi), Boccardo, Chianucci (69’ Morsellino); Savia, Cemicetti; Schiavon (47’ Broglia), Baruffaldi (47’ Zileri), Montivero (69’ Corbetta).

All. Presutti

arb. Bolzonella (Cuneo)

AA1 Nobile (Frosinone); AA2 Bonacci (Roma)

Quarto Uomo: Romani (Roma)

Calciatori: Gasparini (Fiamme Oro Rugby) 0/1, Roden (Fiamme Oro Rugby) 1/2; Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 1/2, Mercerat (Toscana Aeroporti I Medicei) 1/2

Note: Tempo sereno, giornata ventosa, spettatoti presenti 400 ca.

Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 4; Toscana Aeroporti I Medicei 1

Man of the Match: Andrea Bacchetti (FFOO)

Reggio Emilia (RE), stadio “Mirabello” – sabato 24 marzo 2018

Eccellenza, XVI giornata

Conad Reggio v Rugby Viadana 1970 28 – 44 (0 – 27)

Marcatori: p.t. 5’ m. Manu Atunaisa (0-5); 20’ cp Biondelli (0-8); 25’ Delnevo tr Biondelli (0-15); 33’ m. Menon (0-20); 36’ m. Manu Atunaisa tr Biondelli (0-27); s.t. 46’ m. Manghi tr Gennari (7-27); 48’ m. Manu Atunaisa tr Biondelli (7- 34); 60’ m. Manu Atunaisa (7-39); 64’ m. Balsemin tr Farolini (14- 39); 68’ m. Caminati tr Farolini (21-39); 72’ m. Gatti tr Farolini (28-39); 40’ m. O’Keefee (28- 44)

CONAD Reggio: Farolini (cap); Costella (50’ Caminati), Paletta, Suniula (79’ Rodriguez), Gennari (63’ Daupi); Rodriguez (41’ Canali), Panunzi; Mannato (41’ Balsemin), Messori (79’ Regestro), Regestro (50’ Perrone)(76’ Manghi); Dell’Acqua, Devodier; Celona (65’ Bordonaro), Manghi (63’ Gatti), Quaranta (65’ Saccà).

All. Manghi

Rugby Viadana 1970: O’Keeffe; Amadasi (51’- 60’ Brandolini), Menon, Tizzi, Manu Atunaisa (65’ Pavan); Biondelli, Bacchi (65’ Gregorio); Gelati (65’ Anello), Moreschi, Delnevo (41’ Breglia); Chiappini (68’ Bonfiglio), Orlandi (cap); Denti Ant. (61’ Brandolini), Silva (63’ Ribaldi), Bergonzini.

All. Frati

Arb.: Meconi (Roma)

AA1.: Pennè (Lodi), AA2.: Laurenti (Bologna)

Quarto Uomo: Giovanelli (La Spezia)

Cartellini: 39’ rosso a Devodier e Panunzi (Conad Reggio) e rosso a Bergonzini (Rugby Viadana 1970), 45’ giallo a Denti (Rugby Viadana 1970).

Calciatori: Gennari (Conad Reggio) 1/1; Farolini (Conad Reggio) 3/3; Biondelli (Rugby Viadana 1970) 6/8

Spettatori: circa 1300

Punti conquistati in classifica: CONAD Reggio 1 , Rugby Viadana 1970 5

Man of the match: Manu Atunaisa (Rugby Viadana 1970)

Mogliano Veneto, Stadio “Maurizio Quaggia”- Sabato 24 marzo 2018

Eccellenza, XVI Giornata

Mogliano Rugby v S.S. Lazio Rugby 1927 24 – 15(12-10)

Marcatori: p.t. 22′ cp Ceballos (0-3); 24′ m. Ceballos tr. Ceballos (0-10);31′ meta tecnica Mogliano (7-10); 37′ m. Corazzi ntr. Buondonno(12-10); s.t. 45′ m. Masato ntr. Giabardo (17-10); 70′ m. Bonavolontà F. ntr. Ceballos (17-15); 83′ meta tecnica Mogliano (24-15)

Mogliano Rugby: Guarducci; Buondonno, De Masi, Zanon, Masato (67′ Bonifazi); Giabardo A. (51′ Giabardo G.), Gubana (78′ Fabi); Baldino, Corazzi, Finotto; Flammini, Bocchi(28′ Carraretto); Vento (61′ Bigoni), Ferraro (50′ Ferraro), Buonfiglio

all. Dalla Nora

S.S. Lazio Rugby 1927: Antl; Di Giulio, Guardiano, Vella(55′ Giacometti), Bonavolontà F.; Ceballos, Giangrande (45′ Bonavolontà); Freytes, Filippucci (cap), Pagotto; Cicchinelli, Pierini (65′ Riedi); Forgini (68′ Di Roberto), Cugini, Marsella.

all.: Montella

Arb. Gnecchi (Brescia)

AA1 Boraso (Rovigo) AA2 Giacomini Zaniol (Treviso)

Quarto Uomo: Rebuschi (Rovigo)

Cartellini: al 40′ giallo a Guardiano(Lazio); al 82′ giallo a Di Roberto (Lazio)

Calciatori: Buondonno (Mogliano Rugby) 0/2, Giabardo A. (Mogliano Rugby) 0/1; Ceballos (Lazio) 2/3

Note: Giornata soleggiata, campo in discrete condizioni, circa 500 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 5; S.S. Lazio Rugby 1927 0

Man of the match: Buondonno (Mogliano Rugby)