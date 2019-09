Rugby, World Cup 2019: dove vedere la manifestazione al via il 20 settembre

Ormai manca poco e venerdì 20 settembre comincerà in Giappone la World Cup 2019 di rugby che avrà la sua conclusione sabato 2 novembre quando sarà disputata la finale. Tra le venti protagoniste in campo anche l’Italia del ct irlandese Conor O’Shea che a fine manifestazione o al massimo al termine del prossimo Sei Nazioni lascerà la panchina azzurra dove sarà sostituto dal gallese Rob Howley.

Gli azzurri sono inseriti nel girone A insieme alle favorite Nuova Zelanda e Sudafrica e le più abbordabili Namibia e Canada; ricordiamo che si qualificano ai quarti di finale le prime due classificate dei quattro gironi.

La notizia importante è che ieri è arrivata l’ufficialità che la rassegna iridata verrà trasmessa da Rai 2, per quanto riguarda i match degli azzurri, e dai Rai Sport + HD (ch. 227 del decoder Sky e 57 del digitale terrestre), dove saranno trasmesse in diretta (tranne un match in differita) gli incontri delle altre Nazionali. In tutto saranno trasmesse diciassette partite così ripartite: nove dei gironi di qualificazione (di cui 5 dell’Italia), le quattro dei quarti di finale, le due semifinali, la finale terzo posto e ovviamente la finale per il titolo mondiale.

Queste le parole dell’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini: “Siamo felici e orgogliosi di aver portato il grande rugby sui nostri canali generalisti e soprattutto di essere in grado di offrire al pubblico italiano uno spettacolo grandioso come la Coppa del Mondo. Il nostro rapporto con gli “Azzurri”, che già ci consente di trasmettere tutte le competizioni di tutte le squadre di calcio nazionali, maschili e femminili, oltre alle competizioni mondiali ed europee che vedono coinvolti i nostri atleti, si arricchisce quindi di un ulteriore evento straordinario, con una disciplina inclusiva e dai valori profondi, esattamente come vogliamo che sia la Rai“.

Di seguito il calendario completo della programma televisiva.

World Cup 2019, le partite in TV

20 settembre: Giappone-Russia – Ore 12.30 (RaiSport + HD, canale 57 del digitale terrestre)

21 settembre: Nuova Zelanda-Sudafrica – Ore 11.30 (RaiSport + HD)

22 settembre: Italia-Namibia – Ore 7.05 (Rai2)

26 settembre: Italia-Canada – Ore 9.35 (Rai2)

29 settembre: Australia-Galles – Differita ore 17.20 (RaiSport + HD)

4 ottobre: Sudafrica-Italia – Ore 11.35 (Rai2)

5 ottobre: Inghilterra-Argentina – Ore 9.45 (RaiSport + HD)

12 ottobre: Nuova Zelanda-Italia – Ore 6.35 (Rai2)

12 ottobre: Inghilterra-Francia – Ore 10 (RaiSport + HD)

19 ottobre: Quarti di finale – Ore 9 (RaiSport + HD)

19 ottobre: Quarti di finale – Ore 12.05 (RaiSport + HD)

20 ottobre: Quarti di finale – Ore 9 (RaiSport + HD)

20 ottobre: Quarti di finale – Ore 12.05 (RaiSport + HD)

26 ottobre: Semifinale – Ore 9.50 (RaiSport + HD)

27 ottobre: Semifinale – Ore 9.50 (RaiSport + HD)

1 novembre: Finale 3°-4° posto – Ore 9.50 (RaiSport + HD)

2 novembre: Finale 1°-2° posto – Ore 9.50 (RaiSport + HD)