Roger Federer è pronto al rientro e lo farà nell’ATP di Stoccarda mercoledì 13 giugno alle ore 15 (pioggia permettendo, visto che oggi alcune partite sono state rinviate) contro il tedesco Misha Zverev con cui ha vinto cinque volte su cinque; il campione svizzero manca dai campi di gioco dal 24 marzo scorso, quando l’australiano Kokkinakis lo sconfisse in tre set al “Miami Open“, facendogli perdere lo scettro di numero 1 della classifica ATP superato dall’altro mostro sacro Rafael Nadal.

Il campione svizzero per riprendersi la vetta della classifica gli basterà andare in finale a Stoccarda, ma il suo cammino non sarà certo agevole almeno sulla carta, come detto in precedenza il suo primo avversario sarà il tedesco M. Zverev agli ottavi di finale, ai quarti potrebbe incontrare il sempre insidioso tennista canadese Shapovalov, in semifinale il talento australiano Kyrgios, anche lui al rientro in singolare dopo due mesi di inattività per un infortunio; mentre sempre sulla carta, l’avversario per l’ipotetica finale, potrebbe uscire dal trio Berdych, Pouille e Raonic (i favoriti nella parte bassa del tabellone).

Le ultime due edizioni del torneo di Stoccarda per il fenomeno svizzero, non sono andate benissimo. Nel 2016 fu battuto in semifinale dall’austriaco Thiem, mentre l’anno scorso uscì addirittura al primo turno, dopo aver sciupato un match point, contro il tedesco Tommy Haas.

Ora bisognerà vedere se il quasi trentasettenne svizzero sarà in grado di lottare con la pressione e ripetere o migliorare i risultati dello scorso anno in questa seconda parte di stagione.

Infine capitolo sponsor: il campione svizzero si è presentato a Stoccarda con il marchio Nike scaduto da tre mesi e non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo, circolano voci che i giapponesi della Uniqlo sarebbero pronti a ricoprire d’oro il tennista con una super offerta di 30 milioni l’anno per dieci anni; alcune voci non confermate, parlano di Wimbledon come primo torneo con il nuovo sponsor e siccome al torneo londinese mancano solo venti giorni, tra breve si saprà se il suo sponsor storico Nike dopo 24 anni lascerà Re Roger, oppure questo matrimonio continuerà ancora.