Dal 19 al 25 agosto negli Stati Uniti andrà in scena il torneo Atp di Winston-Salem (Carolina del nord), ultimo appuntamento prima di Flushing Meadows a New York, quarta prova del Grande Slam. Si giocherà sempre sul cemento ma sarà un tabellone particolare perchè prevede la presenza di 16 teste di serie tutte quante esentate dal primo turno e che di conseguenza entreranno direttamente dai sedicesimi di finale. Ieri pomeriggio c’è stato il forfait di Goffin per un problema alla spalla che sabato l’aveva fatto ritirare dalla semifinale di Cincinnati contro Federer. Il suo posto nel seeding è stato preso dal moldavo Albot.

Forfait dell’ultima ora anche per l’italiano Paolo Lorenzi che ieri impegnato nella finale del Challenger di Cordenons (Pordenone) vinta in tre set contro l’ungherese Valkusz, non ha fatto in tempo a raggiungere la città americana.

I 16 giocatori esentati dal primo turno sono:

Goffin (forfait) al suo posto Albot Carreno Busta Edmund Cecchinato Dzumhur Chung Krajinovic Johnson Querrey Basilashvili Rublev Simon Ramos-Vinolas Jarry De Minaur Gojowczyk

Oltre al nostro Marco Cecchinato, saranno presenti nel tabellone altri due tennisti italiani: Matteo Berrettini e Andreas Seppi che al primo turno incontreranno rispettivamente Benneteau e Sousa. Sulla carta dovrebbero essere incontri equilibrati senza un vero favorito, ma comunque alla portata dei nostri azzurri. Se i due dovessero vincere i loro incontri, nel secondo turno affronterebbero avversari sempre non impossibile da battere; infatti Berrettini avrebbe in dote il georgiano Basilashvili mentre Seppi il cileno Jarry.

Marco Cecchinato esordirà nel secondo turno contro il vincente dell’incontro tra il francese Paire e il tedesco Struff, con buone possibilità di vittoria per poi incontrare negli eventuali ottavi magari proprio il connazionale Seppi.

Dando uno sguardo al tabellone per i possibili incroci dei quarti, ci potrebbe essere la sfida tra Simon e De Minaur che potrebbero approfittare del buco lasciato da Goffin; quella tra il nostro Cecchinato e il bosniaco Dzhumur, per proseguire nella parte bassa del seeding con il russo Rublev e il britannico Edmund e per finire con il coreano Chung e lo spagnolo Carreno Busta vincitore del torneo nel 2016; mentre sarà assente il campione uscente Bautista Augut.

Di seguito il tabellone completo del torneo

Albot-Bye

Andreozzi-Fucsovics

Basic-Medvedev

De Minaur- Bye

Simon-Bye

Harrison-Gojo

Jaziri-Fritz

Krajinovic-Bye

Cecchinato-Bye

Struff-Paire

Sousa-Seppi

Jarry-Bye

Querrey-Bye

Millman-Daniel

Berankis-Sandgren

Dzumhur-Bye

Johnson-Bye

Djere-Qualificato

Qualificato-Munar

Rublev-Bye

Ramos-Vinolas-Bye

Pella-Carballes Baena

L.Mayer-Sugita

Edmund-Bye

Chung-Bye

Baghdatis-Garcia-Lopez

Berrettini-Benneteau

Basilashvili-Bye

Gojowczyk-Bye

Qualificato-Lacko

Herbert-Qualificato

Carreno Busta-Bye