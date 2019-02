Oggi lunedì 25 febbraio inizia ad Acapulco (Messico) il torneo Atp 500 (montepremi 1,931,110 dollari) che si gioca sul cemento indoor e che vede la partecipazione di trentadue giocatori, con otto teste di serie. Notizia importante sarà il ritorno all’attività agonistica del numero due del mondo lo spagnolo Rafa Nadal (testa di serie numero 1) che torna a giocare dopo la finale persa agli Australian Open 2019 contro Novak Djokovic. La seconda testa di serie del seeding è il tedesco Alexander Zverev, mentre Isner e Schwartzman sono la terza e la quarta.

Nella parte alta il maiorchino esordirà contro il fratello di Zverev, ovvero Misha, mentre ad attenderlo nell’eventuale secondo turno ci sarà il vincente tra Kyrgios e il nostro Seppi, in un match che si annuncia intrigante. Interessante anche l’accoppiamento tra Isner-Mannarino, mentre attenzione alla mina vagante Wawrinka che avrà il qualificato Harrison. Il secondo italiano, Federico Gaio entrato in tabellone attraverso le qualificazioni, esordirà contro il tedesco Gojowczyk.

In quella bassa invece il tedesco A.Zverev se la vedrà anche lui contro Popyrin (proveniente dalle qualificazioni), mentre al turno successivo uno tra Ferrer o Sandgren, Schwartzman avrà in dote il romeno Copil, mentre i due outsider Tiafoe e De Minaur esordiranno rispettivamente contro Thompson e Jarry.

Forfait invece per il campione uscente di Acapulco, Juan Martin del Potro. Dopo la sconfitta nei quarti di finale a Delray Beach contro Mackenzie McDonald, ha deciso di dare forfait al torneo messicano, non sentendosi ancora pronto fisicamente dopo il lungo stop dovuto alla recente operazione al ginocchio.

Tabellone Atp Acapulco:

(1) Nadal-M.Zverev

Kyrgios-Seppi

Harrison-Wawrinka

(WC) Lopez Vilasenor-(7) Johnson

(3) Isner-Mannarino

Querrey-Fritz

Gaio-Gojowczyk

Granollers-(8) Millman

(6) Tiafoe-Thompson

(SE) McDonald-(WC) Nava

Norrie-Nishioka

Copil-(4) Schwartzman

(5) De Minaur-Jarry

Lajovic-F.Lopez

Sandgren-Ferrer

Popyrin(2) A.Zverev