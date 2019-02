Da oggi fino a sabato 2 marzo sui campi in cemento outdoor di Dubai andrà in scena il torneo Atp 500 (montepremi 2.887.895 dollari) che vedrà la presenza nel seeding di trentadue giocatori con un cast importante al via: importante sarà il ritorno dello svizzero Federer (testa di serie numero 2), presenti anche Niskikori, Cilic, Khachanov, Tsitsipas, Coric, Raonic e Medvedev che saranno le altre sette teste di serie. Due gli azzurri in tabellone: Matteo Berrettini e Thomas Fabbiano proveniente dalle qualificazioni.

Nella parte alta i teorici quarti potrebbero essere Nishikori-Tsitsipas e Cilic-Medvedev, mentre in quella bassa Federer-Raonic e Khachanov-Coric. Questo il primo turno dei favoriti:

Re Roger esordirà contro il tedesco Kohlschreiber, mentre nel secondo turno possibile incrocio con Verdasco. Gli incontri più interessanti del primo turno sono senza dubbio Cilic-Monfils, Berdich-Bedene, Coric-Kukushkin e Khachanov-Basilashvili.

Berrettini comincerà il torneo sfidando lo statunitense Kudla, per poi eventualmente incontrare il vincente tra Medvedev o un qualificato, mentre Fabbiano partirà sfavorito contro Verdasco.

Lo scorso anno il torneo di Dubai è stato vinto dallo spagnolo Bautista Augut che ha sconfitto in finale il francese Pouille per 6-3, 6-4 e curiosamente entrambi i tennisti saranno assenti in questa edizione.

Tabellone Atp Dubai:

(1) Nishikori-Paire

Hurkacz-Moutet

Gerasimov-Haase

Ebden-(5) Tsitsipas

(3) Cilic-Monfils

(WC) Safwat-(WC) Baghdatis

Berrettini-Kudla

Berankis-(8) Medvedev

(6) Coric-Kukushkin

Berdych-Bedene

Bautista Agut-(WC) Ramanathan

Basilashvili-(4) Khachanov

(7) Raonic-Struff

Dzumhur-Fucsovics

Fabbiano-Verdasco

Kohlschreiber-(2) Federer