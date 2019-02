Da oggi fino a domenica prossima sulla terra battuta indoor di San Paolo (Brasile) si giocherà il torneo Atp 250 (montepremi 618 mila dollari) che vedrà la presenza di ventotto giocatori tra cui i due azzurri Paolo Lorenzi (testa di serie numero 7) e Lorenzo Sonego; le prime quattro teste di serie Sousa, Jaziri, Pella e L.Mayer godranno di un bye e faranno il loro esordio dal secondo turno.

Nella parte alta si trova il favorito del torneo, il portoghese Sousa, che comincerà il suo cammino contro il vincente tra Ruud e Monteiro, mentre nella stessa porzione di seeding il nostro Lorenzi debutterà contro l’argentino Londero che due settimane fa ha vinto a sorpresa il torneo di Cordoba.

Sempre nella parte alta del seeding è posizionato Sonego che avrà l’argentino Delbonis come esordio e se dovesse riuscire a vincere, ad attenderlo ci sarà la teste di serie numero quattro, l’altro argentino L.Mayer.

Nella parte bassa, Jaziri (numero due del seeding) avrà in dote uno tra Djere o Giannessi, il terzo italiano presente in Brasile, mentre Pella (numero tre) aspetterà il vincente tra Carballes Baena o Marterer, uno dei match interessanti di primo turno.

Le due teste di serie in questa parte di tabellone sono Munar (sei) e Daniel (otto) che al primo turno giocheranno rispettivamente contro un qualificato e Trungelliti.

Assente il vincitore del torneo brasiliano della scorsa stagione, ovvero Fabio Fognini, che tra l’altro da lunedì sarà superato nel ranking Atp da Marco Cecchinato che diventerà così il numero uno del tennis italiano.

Tabellone Atp San Paolo:

(1) Sousa Bye

Ruud-(WC) Monteiro

Martinez-Dellien

Lorenzi-(7) Londero

(4) L.Mayer Bye

Sonego-Delbonis

P.Sousa-Garin

Sakamoto-(6) Munar

(8) Daniel-Trungelliti

(WC)Seyboth Wild-Ymer

Carballes Baena-Marterer

(3) Pella Bye

(5)(WC) Cuevas vs Auger-Aliassime

Bagnis-Ramos

Giannessi-Djere

(2) Jaziri Bye