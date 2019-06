Tennis, Ranking Atp: Djokovic sempre numero 1, Fognini per la prima volta nella Top Ten

Terminato il Roland Garros con il 12° trionfo sulla terra rossa parigina dello spagnolo Rafa Nadal, stamattina è uscito il nuovo ranking Atp che vede sempre Novak Djokovic numero 1 del mondo per la 31esima settimana consecutiva (255esima complessiva), secondo si conferma il maiorchino che deve recuperare 4770 punti al serbo, Roger Federer, Dominic Thiem e Alexander Zverev chiudono la Top Five. Sale al numero 9 il russo Karen Khachanov grazie al quarto di finale conquistato a Parigi. Brutto passo indietro di Marin Cilic che in questi ultimi mesi sta pagando la crisi di risultati che lo fanno scendere al numero 15, risale al 19° posto invece Stan Wawrinka che dopo i tanti infortuni sembra aver ritrovato un ottimo stato di forma. Scende anche Nick Kyrgios (ora 36°) che paga la sua incostanza sia di risultati che di comportamenti.

Ranking Atp: gli italiani in classifica

Capitolo italiani: la bella notizia del tennis azzurro è quella che Fabio Fognini per la prima volta entra nei Top Ten, l’ultimo a riuscirsi fu nel 1978 Corrado Barrazzutti che salì fino alla settima posizione; un grande traguardo per Fabio che dopo un inizio di stagione non dei migliori in questi ultimi due mesi sulla terra battuta è riuscito ad avere ottimi risultati, vincendo anche il Masters 1000 di Montecarlo. I punti che lo separano dal numero 9 Karen Khachanov sono solo 195, dunque per Fognini il prossimo obiettivo e cercare di arrivare alla nona posizione.

Alle sue spalle non c’è più Marco Cecchinato, ora 39°, che ha pagato l’uscita al secondo turno del Roland Garros dopo la semifinale dello scorso anno, perdendo così tantissimi punti. Il secondo tennista nostrano è ora Matteo Berrettini, numero 30 (suo nuovo best ranking); seguono Andreas Seppi, numero 72, Lorenzo Sonego 76, mentre Paolo Lorenzi chiude la Top 100 con la 97esima posizione. Da segnalare i miglioramenti di Paolo Caruso (anche per lui best ranking), ora 122° grazie al terzo turno dello Slam parigino.

Ranking Atp, Top Ten

1 Novak Djokovic 12715

2 Rafael Nadal 7945

3 Roger Federer 6670

4 Dominic Thiem 4685

5 Alexander Zverev 4360

6 Stefanos Tsitsipas 4215

7 Kei Nishikori 4040

8 Kevin Anderson 3565

9 Karen Khachanov 2980

10 Fabio Fognini 2785