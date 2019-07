Djokovic-Hurkacz: streaming e diretta tv 3° turno Wimbledon oggi 5 luglio

Oggi sull’erba di Wimbledon si giocheranno i match di terzo turno della parte del tabellone che vedrà impegnato tra gli altri, la testa di serie numero uno, ovvero il serbo Novak Djokovic che se la vedrà contro il ventiduenne Hubert Hurkacz.

Djokovic-Hurkacz, presentazione del match

Sulla carta non ci dovrebbe essere storia vista la grande differenza tecnica tra i due, ma il polacco, numero 48 del ranking Atp ha dimostrato in questi primi due turni di avere una buona condizione fisica e di saper stare bene in campo. Al primo ha sconfitto il numero 32 del seeding, il serbo Dusan Lajovic in quattro set, mentre al secondo sempre in quattro set, l’argentino Leonardo Majer arrivando così per la prima volta ad un terzo turno di uno Slam.

Dall’altra parte della rete lo aspetterà un mostro sacro come Djokovic che qui sull’erba londinese, oltre ad essere il detentore del torneo grazie alla vittoria nel 2018 contro il sudafricano Kevin Anderson, ha vinto anche nel 2011, 2014 e 2015 più la finale perse nel 2013 contro il britannico Andy Murray. Ovviamente il serbo vorrà cercare la vittoria in minor tempo possibile per cercare di tenere energie preziose in vista della seconda settimana, ma allo stesso tempo non dovrà sottavalutare il suo avversario che sicuramente ben figurare contro il numero uno del mondo. In questi primi due turni Djokovic ha sconfitto in tre set prima il tedesco Philipp Kohlschreiber e poi lo statunitense Denis Kudla.

Un solo precedente tra i due che si è giocato nel maggio scorso al primo turno del Roland Garros e che ha visto Djokovic prevalere in tre set (6-4, 6-2, 6-2 i parziali). Chi riuscirà a prevalere nel match odierno, negli ottavi se la dovrà vedere contro il vincente del match tra il canadese Fèlix Auger-Aliassime e il francese Ugo Humbert.

Djokovic-Hurkacz, dove vedere il match in tv e streaming

Il match di terzo turno tra Djokovic-Hurkacz sarà visibile sul canale satellitare Sky che come ogni anno ha l’esclusiva del torneo londinese, il canale di riferimento per seguire interamente questo incontro è Sky Sport Wimbledon HD (canale 205 del decoder), oppure Wimbledon 2 HD (canale 252) che è uno dei sei canali (dal 251 al 256) dedicati del mosaico interattivo per non perdersi nemmeno un punto dove grazie al tasto verde del telecomando si potrà passare per chi lo vorrà da un campo all’altro.

Questo match sarà il secondo del campo 1 preceduto dal match femminile Su Wei Hsieh-Pliskova (inizio ore 14) e dunque approssimativamente Djokovic-Hurkacz scenderanno in campo non prima delle ore 15.30 (le 14.30 orario londinese). La telecronaca dell’incontro sarà a cura di Luca Boschetto con il commento tecnico dell’ex tennista Diego Nargiso.

Un’alta modalità di seguire il match e tutto il torneo sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’ abbonamento.