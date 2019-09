Tabellone Atp Tokyo: Djokovic il favorito numero uno, Sonego unico azzurro presente

Da oggi a domenica 6 ottobre si giocherà il torneo Atp Tokyo (montepremi 1.735.573 euro) categoria 500 sul cemento indoor con trentadue giocatori al via e dove sarà presente il numero uno del mondo e grande favorito Novak Djokovic che torna a calcare i campi dopo l’infortunio patito agli scorsi US Open che lo costrinse a ritirarsi durante l’ottavo di finale contro Wawrinka. Nel 2018 il torneo è stato vinto dal russo Medvedev (assente in questa edizione) che in finale ha sconfitto Nishikori per 6-2, 6-4.

Atp Tokyo, presentazione del tabellone

Il serbo esordirà contro il qualificato Popyrin, mentre al secondo turno il suo teorico avversario uscirà dal match tra Struff-Soeda; Coric testa di serie numero due se la vedrà contro il giapponese (wild card) Daniel, mentre uno tra Thompson-Londero l’avversario all’eventuale turno successivo. L’unico azzurro via, ovvero il torinese Lorenzo Sonego comincerà la sua avventura a Tokyo contro il sudcoreano Chung che in questa stagione ha avuto risultati piuttosto deludenti dopo un brillante 2018.

Il numero tre e quattro del seeding, Goffin e Paire giocheranno rispettivamente contro Carreno Busta e il qualificato Uchiyama; mentre ci sono alcuni match di primo turno da seguire con particolare interesse come Pouille-Hurkacz, Shapovalov-Kecmanovic e il derby statunitense Fritz-Opelka. Attenzione anche al possibile outsider De Minaur che esordirà contro Harris.

Atp Tokyo, tabellone completo

(1) Djokovic vs (Q) Popyrin

Struff vs (WC) Soeda

Nishioka vs Sousa

(5) Pouille vs Hurkacz

(3) Goffin vs Carreno Busta

Shapovalov vs Kecmanovic

Sonego vs Chung

(WC) Sugita vs (6) Cilic

(7) Fritz vs Opelka

(Q) Andujar vs Simon

Albot vs Krajinovic

(Q) Uchiyama vs (4) Paire

(8) de Minaur vs (SE) Harris

(Q) Millman vs Mannarino

Thompson vs Londero

(2) Coric vs (WC) Daniel