Atp Vienna, Sinner-Monfils: dove vedere il match in tv e streaming oggi 24 ottobre

Questa sera non prima delle ore 19, sul cemento indoor di Vienna andrà in scena il match tra Sinner-Monfils, valido per il secondo turno del torneo Atp 500.

Sinner-Monfils, presentazione del match

L’azzurro classe 2001 sta vivendo un finale di stagione esaltante e dopo aver conquistato la scorsa settimana la semifinale al torneo di Anversa persa contro lo svizzero Stan Wawrinka, ha cominciato ottimamente anche sul cemento di Vienna sconfiggendo al primo turno il tedesco Kohlschreiber per 6-3, 6-4 confermando il suo grande momento che ha conferma anche nel ranking Atp con la posizione 101 raggiunta lunedì scorso, ma che la settimana prossima, grazie alla vittoria di lunedì, lo consacreranno nella Top 100 indipendentemente dalla sfida odierna.

L’altoatesino sarà il 44esimo Top 100 nell’Era Open e soprattutto il più giovane ad esserci riuscito: infatti lunedì 28 ottobre avrà 18 anni e 73 giorni, battendo il vecchi record di Diego Nargiso che ci era riuscito nell’agosto 1988 a 18 anni e 5 mesi. Il tennista azzurro ha tutto per diventare una grande stella del tennis mondiale e la prossima stagione sarà quella più difficile perchè nonostante la giovanissima età dovrà dimostrare di valere la classifica che ha meritatamente guadagnato a cominciare a gennaio quando ci saranno gli Australian Open dove quasi sicuramente accederà al main draw senza passare dalle qualificazioni.

Il francese Gael Monfils attualmente numero 14 del mondo, nel 2019 ha vinto il suo ottavo titolo Atp conquistando il torneo di Rotterdam (cemento indoor) dove ha sconfitto lo scorso febbraio lo svizzero Stan Wawrinka in tre set; tutto sommato una buona stagione per il classe ’85 che dopo un 2018 costellato da parecchi problemi fisici è riuscito a rientrare nella Top 20 tornando a essere il miglior francese del ranking. Purtroppo il suo vecchio difetto è quello di essere poco costante soprattutto nei match decisivi, basti pensare che in carriera ha disputato ventinove finali del circuito vincendone solamente otto a fronte di ventuno sconfitte. Nel primo turno del torneo austriaco, ha avuto la meglio a fatica sull’austriaco Dennis Novak per 2-6, 7-5, 6-3.

La scorsa settimana i due si sono affrontati al secondo turno del torneo di Anversa e Sinner ha avuto la meglio sul transalpino (testa di serie numero uno) con un eloquente 6-3, 6-2; quasi sicuramente questa sera Monfils memore di quanto accaduto pochi giorni fa si farà trovare preparato per provarsi a prendere la rivincita sul suo giovane avversario. Chi avrà la meglio nel match di oggi, ai quarti di finale in programma domani, affronterà il vincente dell’incontro tra Bedene-Simon.

Sinner-Monfils, diretta tv e streaming

L’incontro di secondo turno del torneo di Vienna tra Sinner-Monfils in programma oggi, sarà l’ultimo sul campo principale e non inizierà prima delle ore 19; per tutti gli appassionati il match sarà visibile sui canali Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder e 112 o 382 del digitale) e Sky Sport Arena HD (canale 204 del decoder) con la telecronaca di Elena Pero e il commento tecnico dell’ex tennista Laura Garrone.

Un’alta modalità di seguire il match e tutto il torneo sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’ abbonamento.